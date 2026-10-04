Имущество ПриватБанка выставили на продажу: полный список и фото объектов
Имущество ПриватБанка выставили на продажу.
Источник: ПриватБанк
Государственный ПриватБанк выставил на продажу одни из своих крупнейших объектов взысканного имущества. Речь идет о футбольном стадионе "Днепр-Арена" на более 31 тыс. зрителей, а также учебно-тренировочную базу в Днепре. Торги запланированы на 6 октября.
Об этом говорится в сообщении на "Прозорро.Продажи". Отмечается:
- Стартовая цена лота составляет 140,7 млн грн.
- Прием заявок заканчивается 5 октября.
ПриватБанк продает стадион "Днепр-Арена".
Источник: prozorro.sale
"Продажа активов производится в рамках системной работы ПриватБанка по сокращению портфеля непрофильных и неработающих активов... Объекты были приобретены банком в счет погашения задолженности по кредитам, выданным в национализацию ПриватБанка, и не используются в его основной банковской деятельности", – говорится в сообщении.
Торги по имуществу ПриватБан...
Источник: prozorro.sale
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При этом подчеркивается: к участию не будет допущен целый ряд покупателей. В частности, приобрести имущество ПриватБанка не смогут те, кто:
- находятся под санкциями;
- связанные с "юрисдикциями неприемлемо высокого риска";
- имеющие коррупционные правонарушения;
- причастные к финансированию терроризма и отмыванию средств;
- зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности;
- причастные к олигархам и прошлым руководителям или владельцам банка.
Что известно об имуществе, которое продает ПриватБанк
- Стадион "Днепр-Арена".
Это футбольный стадион более чем на 31 тыс. зрителей. Он был реконструирован и открыт в 2008 году.
Что известно об имуществе, к...
Источник: prozorro.sale
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- Учебно-тренировочная база.
Была построена в 1971 году и реконструирована в 2010 году. В ее состав входят три поля с искусственным и четыре поля с натуральным покрытием, крытое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса. Также комплекс включает медико-восстановительный центр, конференц-зал, помещение для тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые.
Стартовая цена выставленного...
Источник: prozorro.sale
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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные, настоятельно рекомендуется карту поменять.
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