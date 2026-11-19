Магазины в Украине массово объявили о скидках: почему Черная пятница растянулась на месяц

Магазины в Украине превратили Черную пятницу в "черный ноябрь", запуская скидки уже с начала месяца, чтобы привлечь больше покупателей и распределить нагрузку на торговлю и доставку. В то же время эксперты предупреждают, что постоянные распродажи могут уменьшать прибыль магазинов и приучать украинцев не покупать товары без акций, поэтому покупателям стоит проверять подлинность скидок перед покупкой.

Об этом пишет Forbes. Уже в первой половине ноября магазины массово запускают акции, предлагают скидки на одежду, технику, товары для дома и другие популярные категории.

Для покупателей это возможность дольше выбирать товары по более низким ценам, а для бизнеса – способ привлечь клиентов, увеличить количество заказов и распределить нагрузку на магазины и логистику. В то же время у длительных распродаж есть и обратная сторона: постоянные акции могут приучить украинцев не покупать товары без скидок.

Когда Черная пятница 2026 в Украине

Традиционно Черная пятница приходилась на последнюю пятницу ноября, однако в последние годы украинский рынок постепенно отходит от этой модели. Вместо краткосрочной распродажи магазины организуют многонедельные промокампании, которые охватывают значительную часть месяца.

В 2026 году основная волна скидок началась еще в начале ноября. Такой подход дает бизнесу возможность раньше привлечь покупателей, пока они сравнивают цены, планируют бюджет и определяются с покупками.

Как объясняет директор департамента продаж и стратегии Webpromo Марина Волынченко, Черная пятница постепенно превращается из конкретной даты в полноценный промосезон. Особенно эффективно ранний запуск работает в категориях электроники, бытовой техники и мебели, поскольку такие покупки потребители обычно планируют заранее и дольше выбирают подходящую модель.

Есть и украинская специфика. Из-за воздушных тревог и вынужденного прекращения работы магазинов покупатели не всегда могут посетить торговые точки в конкретный день. Поэтому длительные акции позволяют бизнесу не терять клиентов, которые из-за ситуации с безопасностью не успели воспользоваться предложениями.

Кроме того, растягивание распродаж помогает равномернее распределять нагрузку на персонал, склады, доставку и обслуживание заказов. Для интернет-магазинов это также возможность избежать чрезмерного наплыва покупателей в один день.

Действительно ли скидки помогают магазинам больше зарабатывать

Для ритейлеров главная цель Черной пятницы – не просто продать больше товаров, а увеличить общий финансовый результат. Однако рост числа заказов еще не означает пропорционального увеличения прибыли. По словам Волынченко, основной риск длительных распродаж заключается в том, что компания может продать со скидкой товар, который покупатель и без того приобрел бы по полной цене.

В таком случае бизнес фактически не создает дополнительного спроса, а лишь переносит будущие покупки на более ранний период. В то же время из-за скидки магазин получает меньше денег с каждой продажи и теряет часть прибыли.

Есть и другая проблема – формирование потребительской привычки ждать акций. Если магазин постоянно предлагает скидки, покупатели постепенно перестают считать обычную цену справедливой и откладывают покупку товара до следующей распродажи. "Бренд сам учит клиента не покупать без скидки", – объясняет Волинченко.

Таким образом, чрезмерное количество акций может иметь долгосрочные негативные последствия для бизнеса. Вместо формирования лояльности к товару или магазину компания приучает аудиторию ориентироваться прежде всего на размер скидки.

Чтобы избежать этого, ритейлеры используют различные механизмы стимулирования спроса – ранний доступ к акциям для постоянных клиентов, подарки при покупке на большую сумму, бесплатную доставку, оплату частями и дополнительные гарантии. Такой подход позволяет поощрять покупателей без постоянного прямого снижения стоимости товаров.

Считают ли украинцы скидки на Черную пятницу выгодными

Несмотря на длительные распродажи, украинские потребители становятся внимательнее к ценам и все чаще проверяют, насколько выгодны акционные предложения. Согласно исследованию Kantar Украина, 41% опрошенных планируют покупки во время "Черной пятницы", а 39% специально откладывают приобретение товаров в ожидании распродаж.

Средний запланированный бюджет на такие покупки составляет 7939 грн. Больше всего украинцев интересуют такие категории:

одежда – 26%;

бытовая техника – 24%;

товары для дома – 23%;

смартфоны – 22%;

обувь – 20%.

В то же время сам факт наличия акционной отметки уже не убеждает всех покупателей. В частности, для 53% респондентов даже скидки в 40% недостаточно, чтобы считать предложение действительно выгодным. Украинцы все чаще самостоятельно проверяют цены перед распродажами: 46% опрошенных сравнивают стоимость товара с прежней ценой, 40% просматривают предложения в разных магазинах, а 25% дополнительно ищут более выгодные варианты на маркетплейсах.

По словам эксперта, это свидетельствует о том, что покупатели не готовы автоматически доверять рекламным обещаниям и все больше ориентируются на реальную экономию. Для магазинов такое поведение означает необходимость пересматривать подход к промокампаниям. Одной надписи "скидка" уже недостаточно, ведь потребители хотят видеть реальную разницу в цене и понимать, какую выгоду получают.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцам стоит внимательнее присматриваться к вещам в секонд-хендах и на барахолках, ведь среди обычной посуды, украшений и предметов интерьера могут встретиться настоящие винтажные сокровища. Некоторые редкие находки стоят сотни и даже тысячи долларов, поэтому перед покупкой важно проверять их подлинность, состояние и маркировку.