"Киевстар" может запустить финансовые услуги в Украине: какие сервисы хотят предоставлять

Международная телекоммуникационная группа Veon, которой принадлежит украинский мобильный оператор "Киевстар", изучает возможность запуска финтех-сервисов в Украине. Рассматривается возможное партнерство с действующим банком или финтех-компанией.

Представители группы сообщили об этом во время презентации стратегии до 2030 года на мероприятии Capital Markets Day в Нью-Йорке 16 ноября. В то же время пока это лишь планы – о конкретной дате запуска таких сервисов пока не идет речи.

Какие именно услуги могут появиться

Сейчас финтех-направление в Украине обозначено в презентации группы только как возможная опция, без планов получения полноценной банковской лицензии (в отличие от Пакистана, Казахстана, Узбекистана или Бангладеш). В случае реализации проекта абонентам могут предложить такие сервисы:

денежные переводы в Украину от граждан, которые находятся за рубежом;

в Украину от граждан, которые находятся за рубежом; оплату товаров и услуг непосредственно с мобильного счета;

непосредственно с мобильного счета; рассрочку на покупку смартфонов;

на покупку смартфонов; кредитование расходов на мобильную связь.

Что мешает

Президент "Киевстара" Александр Комаров напомнил, что до полномасштабного вторжения у оператора уже был собственный сервис мобильных переводов, однако его пришлось остановить из соображений национальной безопасности. Сейчас компания рассматривает возвращение на рынок переводов на базе так называемой "легкой" лицензии на мобильные финуслуги, а если это окажется невозможным – будет искать альтернативные модели выхода в сектор.

По словам топ-менеджера, выход на украинский финансовый рынок существенно осложняют два фактора:

высокая конкуренция со стороны развитых местных банков ;

; жесткое военное регулирование, которое фактически блокирует появление новых платежных игроков.

К чему готовятся и что готовят в Veon

Развитие цифровых и финансовых сервисов является главным драйвером роста для всей группы Veon, которая планирует к 2030 году получать от финтеха около 2 миллиардов долларов дохода, ориентируясь на успешный опыт своего пакистанского кошелька JazzCash (30 млн активных пользователей). Этой стратегии соответствует и ряд крупных бизнес-сделок, заключенных "Киевстаром" в течение 2025-2026 годов. В частности, были поглощены:

сервис такси Uklon ;

; медицинский маркетплейс Tabletki.ua;

облачный провайдер GigaCloud.

В то же время долгосрочный бизнес-план Veon до 2030 года формируется с учетом консервативного сценария, согласно которому война в Украине может продолжаться еще три года. Как пояснил генеральный директор группы Каан Терзиоглу, топ-менеджмент надеется на скорейшее наступление мира, однако не может закладывать оптимистичные политические прогнозы в финансовое планирование компании.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Киевстар" повысил стоимость тарифов "Все Вместе" и "Детский" в среднем на 100 грн, переведя предыдущую линейку в архив. При этом наполнение пакетов почти не изменилось, поэтому абонентам придется платить больше за те же минуты, мобильный интернет и домашнюю связь.