Квартиры в Украине резко изменились в цене: сколько теперь стоит жилье

В октябре 2026 года самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагают во Львове – по медианной цене $75,5 тыс., тогда как в Запорожье они стоят всего $16,5 тыс. Двухкомнатная квартира во Львове обойдется примерно в $108 тыс., трехкомнатная в Киеве – в $146 тыс., а частный дом в столице – в $225 тыс., при этом за последние полгода цены на квартиры в Киеве снизились во всех сегментах.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску недвижимости. Самые дорогие квартиры традиционно предлагают в западных регионах и столице. Однако самый значительный годовой рост цен фиксируют не всегда в городах с самыми высокими ценами.

Жилье в Украине дорожает неравномерно. Источник: ЛУН

Где самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине

В октябре 2026 года самая высокая медианная цена однокомнатной квартиры зафиксирована во Львове – $75,5 тыс. За год показатель вырос на 14%. Второе место занимает Ужгород, где такое жилье стоит около $68,5 тыс., что на 12% больше, чем годом ранее.

Киев оказался на третьем месте с медианной ценой $67 тыс. За год столичные однокомнатные квартиры подорожали лишь на 1%. Таким образом, столица утратила лидерство по стоимости этого типа жилья: осенью 2025 года именно Киев возглавлял рейтинг с показателем $65 тыс.

При этом быстрее всего однокомнатные квартиры дорожали в других городах. В Луцке их медианная цена за год увеличилась на 30% – до $62,7 тыс. В Виннице и Ивано-Франковске рост составил по 24% – до $57 тыс. и $48,8 тыс. соответственно. В Тернополе цены выросли на 21% – до $51,7 тыс.

Динамика последних шести месяцев также отличается в зависимости от региона. В Луцке однокомнатные квартиры подорожали на 16%, в Ивано-Франковске – на 18%, в Черкассах – на 11%. В то же время в Киеве медианная цена за этот период снизилась на 6%, а в Ужгороде – на 2%.

Самые доступные по абсолютной стоимости однокомнатные квартиры предлагают в восточных и южных городах. В Харькове медианная цена составляет $24 тыс., в Сумах – $23,5 тыс., в Николаеве – $21,9 тыс., а в Запорожье – $16,5 тыс.

При этом даже в этих городах годовая динамика преимущественно положительная: в Харькове и Сумах цены выросли на 7%, в Николаеве – на 10%. В Днепре стоимость однокомнатных квартир за год не изменилась и составляет $35 тыс. Разница между самым дорогим и самым дешевым городом остается значительной.

Медианная цена однокомнатной квартиры во Львове примерно в 4,6 раза превышает показатель Запорожья. Годом ранее соотношение между Киевом, который тогда был самым дорогим, и Запорожьем составляло около четырех раз.

Двухкомнатные квартиры: Львов опередил Киев

В сегменте двухкомнатных квартир Львов также занял первое место по медианной цене. В октябре 2026 года она составляет $108 тыс. В Киеве аналогичное жилье стоит около $98 тыс. Год назад ситуация была другой: столица возглавляла рейтинг с показателем $100 тыс., а Львов находился на третьем месте после Ужгорода.

Какова стоимость квартир на... Источник: ЛУН Развернуть

За год двухкомнатные квартиры во Львове подорожали на 15%. В Киеве, наоборот, они подешевели на 7%. Особенно заметным снижение было в течение последних шести месяцев: медианная цена столичных двухкомнатных квартир сократилась на 12%. Отмечается, что это самое существенное полугодовое падение в этом сегменте среди указанных городов.

В других областных центрах двухкомнатное жилье продолжало дорожать. В Ивано-Франковске и Житомире годовой рост составил по 19% – до $68 тыс. и $66,9 тыс. соответственно. В Тернополе цены выросли на 18%, до $77 тыс., а в Кропивницком – на 17%, до $49,3 тыс. В Виннице медианная стоимость выросла на 14% – до $79,8 тыс.

В прифронтовых городах цены заметно ниже. В Харькове двухкомнатная квартира стоит в среднем по медианному показателю $38 тыс., в Сумах – $34,5 тыс., а в Запорожье – $24,5 тыс. За год цены в Харькове выросли на 3%, в Запорожье – на 7%, в Сумах – на 11%. В Днепре медианная цена двухкомнатного жилья выросла на 5% и составляет $46 тыс.

Трехкомнатные квартиры – Киев удерживает первенство

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, в сегменте трехкомнатного жилья самым дорогим городом остается Киев. Медианная цена такой квартиры в столице составляет $146 тыс. В то же время за год она снизилась на 3%, а за последние шесть месяцев – на 9%.

Львов почти догнал столицу. Трехкомнатные квартиры здесь стоят около $143 тыс., а за год их медианная цена выросла на 19%. Из-за разнонаправленной динамики разница между Киевом и Львовом сократилась до $3 тыс. Третье место по стоимости трехкомнатных квартир занимает Ужгород с медианной ценой $120 тыс. Далее следуют Черновцы, где показатель составляет $109 тыс., и Винница – $92 тыс.

Быстрее всего за год трехкомнатные квартиры дорожали в ряде западных и центральных городов. В Тернополе рост составил 24%, в Черкассах – 16%, в Кропивницком и Ивано-Франковске – по 14%, в Виннице – 13%. В то же время в некоторых городах цены практически не изменились.

В Харькове медианная стоимость трехкомнатной квартиры осталась на уровне $50 тыс., в Днепре – $60 тыс., в Чернигове – $59 тыс. В Николаеве зафиксировано небольшое снижение на 1% – до $42 тыс.

Самые дешевые трехкомнатные квартиры среди указанных областных центров предлагают в Запорожье – по медианной цене $34,7 тыс. Таким образом, жилье такого типа в Киеве стоит примерно в 4,2 раза дороже. Годом ранее разница между столицей и Запорожьем была еще больше – около 4,5 раза.

Частные дома: самые дорогие в Киеве и Львове

На вторичном рынке частных домов география цен несколько отличается от ситуации с квартирами. По медианной стоимости всего дома лидирует Киев – $225 тыс. Львов приблизился к столице с показателем $220 тыс.

На третьем месте находится Ужгород, где медианная цена частного дома составляет $170 тыс. Далее идут Одесса с показателем $160 тыс. и Черновцы – $145 тыс.

За пределами областных центров дома стоят значительно дешевле. В Киевской области медианная цена составляет $120 тыс., во Львовской – $98 тыс., в Одесской – $70 тыс. Таким образом, стоимость дома в областном центре может более чем вдвое превышать показатель остальной области.

При этом самые дорогие города не всегда демонстрируют самый быстрый рост. За год медианная цена частных домов в Киеве увеличилась на 13%, во Львове – на 5%, а в Ужгороде – на 3%.

В то же время в Тернополе дома подорожали на 28%, в Житомире – на 23%, а в Харькове – на 21%. Это означает, что в отдельных городах с более низкой начальной стоимостью недвижимости цены могут расти значительно быстрее, чем в традиционно дорогих локациях.

При этом не везде зафиксирован рост. В Днепре медианная цена частного дома за год снизилась на 5% – до $52 тыс. В Чернигове падение составило 10%, до $28,8 тыс. Среди перечисленных областных центров это единственные города, где зафиксировано годовое снижение стоимости домов.

Сколько лет нужно копить на однокомнатную квартиру

Высокая или низкая цена жилья сама по себе не показывает, насколько оно доступно для местных жителей. Чтобы оценить соотношение стоимости недвижимости и доходов, ЛУН совместно с Work.ua рассчитывают индекс доступности. Он показывает, сколько лет нужно откладывать полную медианную зарплату в конкретном городе, чтобы накопить на квартиру по медианной цене.

Сколько лет нужно копить на... Источник: ЛУН Развернуть

По данным на октябрь 2026 года, наименее доступными относительно местных зарплат остаются однокомнатные квартиры во Львове и Луцке. Для их покупки необходимо накопить сумму, эквивалентную 8,7 годовой зарплаты.

В Ужгороде этот показатель составляет 8,4 года, в Черновцах – 8,2 года, в Виннице – 7,8 года. В Киеве для покупки однокомнатной квартиры нужно 6,7 годовой зарплаты. То есть, несмотря на высокие абсолютные цены, столица по этому показателю уступает Львову, Луцку, Ужгороду, Черновцам и Виннице.

За год индекс доступности улучшился в ряде городов. В Киеве количество годовых зарплат, необходимых для покупки однокомнатной квартиры, сократилось на 12%. В Чернигове показатель снизился на 15%, в Днепре – на 10%, в Житомире – на 8%.

В то же время в городах, где квартиры дорожали быстрее всего, жилье становилось менее доступным относительно зарплат. В Виннице индекс ухудшился на 15%, в Луцке – на 14%, в Ивано-Франковске – на 13%, а в Полтаве – на 9%.

Меньше всего лет полной местной зарплаты нужно для покупки однокомнатной квартиры в Запорожье – 2,5 года. В Харькове и Николаеве показатель составляет по 3,3 года, в Сумах – 3,9 года.

Однако более низкая стоимость жилья относительно зарплат в этих городах не отражает всех рисков. Ситуация с безопасностью, близость к зоне боевых действий, возможные повреждения недвижимости и другие местные обстоятельства также могут влиять на решение о покупке.

Что происходит с рынком недвижимости Киева

Осенью 2026 года столичный рынок вторичного жилья встречает в условиях повышенной неопределенности. Регулярные российские обстрелы, перебои с электроснабжением и ожидание сложного отопительного сезона создают дополнительные факторы, которые могут учитывать покупатели и продавцы.

По данным ЛУН, за последние шесть месяцев медианные цены в Киеве снизились во всех трех сегментах квартир. Наиболее заметное падение произошло в сегменте двухкомнатного жилья – на 12%. Трехкомнатные квартиры подешевели на 9%, а однокомнатные – на 6%.

Годовая динамика также демонстрирует разницу между типами жилья. Однокомнатные квартиры в столице прибавили лишь 1% и стоят $67 тыс. Двухкомнатные подешевели на 7%, до $98 тыс., а трехкомнатные – на 3%, до $146 тыс.

При этом снижение столичных цен не означает, что Киев перестал быть одним из самых дорогих рынков страны. По стоимости трехкомнатных квартир он сохраняет первое место, а по цене частных домов также возглавляет рейтинг. В то же время в сегментах одно- и двухкомнатных квартир столицу уже опережает Львов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года аренда жилья в столице пошла на спад. Теперь аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит медианно 17 тыс. грн в месяц, двухкомнатной – 25 тыс. грн, а трехкомнатной – 38,3 тыс. грн. Самое дешевое однокомнатное жилье предлагают в Деснянском районе – за 9 тыс. грн, тогда как на Печерске медианная ставка достигает 35 тыс. грн.