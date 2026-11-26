Квартиру за ваучером смогут купить не все: в каких регионах денег не хватит

В Украине в ноябре 2026 года около 11% предложений недвижимости в Украине можно приобрести за жилищный ваучер на 2 млн грн, причем больше всего доступного жилья за эти средства в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черкасской областях. Наибольшую площадь за ваучер можно купить в Запорожской области – 51,9 м², тогда как в Киеве за эти деньги доступно в среднем 32 м², а для покупки однокомнатной квартиры в столице придется доплатить около 45% ее стоимости.

Аналитический центр профильного портала по поиску недвижимости исследовал рынок жилья по состоянию на ноябрь 2026 года и определил, сколько предложений соответствуют бюджету ваучера. Результаты анализа показывают, что одинаковый размер государственной помощи дает украинцам совершенно разные возможности в зависимости от региона.

Какое жилье можно приобрести... Источник: DIM.RIA Развернуть

Что такое жилищный ваучер и кто может им воспользоваться

Жилищный ваучер – это инструмент государственной поддержки для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий Украины. На первом этапе программы предусмотрена помощь номиналом 2 млн грн на одного получателя – участника боевых действий или лицо с инвалидностью вследствие войны, имеющих статус ВПЛ. Средства можно направить на различные операции с недвижимостью. В частности, ваучер позволяет:

Кто может воспользоваться жилищным ваучером. Источник: DIM.RIA

приобрести квартиру или частный дом на первичном или вторичном рынке;

инвестировать в строительство жилья;

использовать сумму в качестве первого взноса по ипотеке;

погасить платежи по ипотечному кредиту.

В то же время 2 млн грн – это установленный размер помощи, а не гарантия того, что за эти деньги можно будет приобрести любое выбранное жилье. Если цена квартиры или дома превышает номинал ваучера, покупателю придется самостоятельно покрыть разницу.

Именно поэтому возможности программы существенно зависят от местного рынка: стоимость квадратного метра, количество доступных объявлений и цены на однокомнатные квартиры в разных областях отличаются.

В каких областях больше всего жилья доступно по ваучеру

По данным DIM.RIA, в ноябре 2026 года в Украине примерно 11% всех объявлений о продаже недвижимости соответствуют условиям бюджета жилищного ваучера. То есть возможность приобрести объект за 2 млн грн или дешевле есть лишь в части предложений на рынке.

Лучшая ситуация с доступностью жилья по программе сложилась в западных областях. Там относительно значительная доля объектов попадает в ценовой диапазон, позволяющий воспользоваться ваучером без дополнительной доплаты или с меньшими собственными расходами. Регионы с наибольшей долей жилья, доступного по ваучеру:

Волынская область – 37,2%;

Закарпатская область – 36,3%;

Львовская область – 34,2%

Черкасская область – 31,1%.

К областям, где доступность жилья по программе также относительно высока, относятся Черновицкая (22%), Тернопольская (20,2%), Житомирская (19,9%), Ивано-Франковская (19,3%) и Ровенская (16,2%). В то же время даже в регионах с высокой долей доступных объявлений конкретный выбор будет зависеть от типа недвижимости, ее состояния, расположения и других характеристик.

Киев и Киевская область: доступных вариантов значительно меньше

В столице приобрести недвижимость за жилищный ваучер будет сложнее, чем в большинстве регионов с относительно доступным жильем. По данным DIM.RIA, в Киеве лишь 6,8% предложений соответствуют бюджету программы, тогда как в Киевской области этот показатель составляет 12,8%.

Где доступных вариантов больше всего. Источник: DIM.RIA

То есть даже в пригороде больше возможностей найти квартиру или дом стоимостью до 2 млн грн, чем непосредственно в столице. Однако и там выбор не слишком широк, особенно если покупатель ориентируется на определенный район, состояние жилья или близость к транспортной инфраструктуре.

В Киеве ситуация осложняется высокой стоимостью недвижимости. На бюджет ваучера покупатель может рассчитывать в среднем примерно на 32 квадратных метра, чего не всегда достаточно, чтобы приобрести полноценную однокомнатную квартиру по медианной цене.

Где меньше всего квартир и домов за 2 млн грн

Сложнее всего найти недвижимость в пределах жилищного ваучера в отдельных центральных, западных и южных областях, где цены на жилье значительно превышают установленный бюджет. Согласно исследованию, наименьшая доля предложений, доступных по программе, зафиксирована в таких регионах:

Сколько стоит жилье. Источник: DIM.RIA

Полтавская область – 5,8%;

Харьковская область – 5,4%;

Черниговская область – 5%;

Одесская область – 4,4%;

Запорожская область – 4,4%;

Сумская область – 4,3%.

Несмотря на то что в некоторых из этих областей жилье может стоить дешевле, чем в западных регионах, количество предложений, соответствующих условиям программы, остается ограниченным. На доступность недвижимости влияют не только цены, но и общая структура рынка, количество выставленных на продажу объектов и характеристики жилья.

Отдельно DIM.RIA обращает внимание на Закарпатье: хотя область входит в число лидеров по доле жилья, доступного по ваучеру, объектов в пределах соответствующего бюджета в абсолютном выражении может быть немного. Поэтому высокая доля доступных объявлений не всегда означает большой выбор квартир для покупателей.

Сколько квадратных метров можно приобрести за 2 млн грн в разных областях

Размер жилья, которое можно приобрести по жилищному ваучеру, напрямую зависит от медианной стоимости квадратного метра в конкретном регионе. За одинаковые 2 млн грн в одних областях покупатель может получить квартиру площадью почти 50 квадратных метров, а в других – значительно меньше жилья. Самую большую площадь в рамках бюджета ваучера, согласно расчетам, можно приобрести в таких областях:

Область Площадь за 2 млн грн Запорожская 51,9 м² Днепропетровская 48,4 м² Николаевская 47,9 м² Сумская 47,4 м² Харьковская 45,2 м² Полтавская 43,2 м² Кировоградская 43,5 м² Черкасская 41,9 м² Винницкая 41,1 м² Житомирская 40,6 м² Одесская 40,6 м²

В этих регионах сумма ваучера позволяет рассчитывать на относительно большую площадь жилья. Больше всего квадратных метров можно приобрести в Запорожской области – почти 52 м², тогда как в Днепропетровской и Николаевской областях этот показатель также приближается к 48-49 м².

В Киеве возможности значительно скромнее: за 2 млн грн можно приобрести в среднем около 32 м². В Киевской области этот показатель составляет 38,3 м². В других регионах площадь жилья, которое можно купить за ваучер, также отличается. Например, в Волынской области за эту сумму можно приобрести около 43,6 м², в Ровенской – 39,1 м², во Львовской – 38,1 м², а в Черновицкой – 35,5 м².

В каких областях хватит средств с ваучера. Источник: DIM.RIA

В каких областях 2 млн грн хватит на однокомнатную квартиру

Отдельная ситуация с покупкой однокомнатных квартир. Если кому-то важно не просто найти жилье в рамках бюджета, а купить именно полноценную однокомнатную квартиру, возможностей будет меньше, особенно в регионах с высокой стоимостью недвижимости.

По медианным ценам в ряде восточных областей, а также на Хмельнитчине, 2 млн грн достаточно для покупки однокомнатной квартиры. В этих регионах стоимость такого жилья не превышает номинал ваучера, поэтому покупателю не нужно дополнительно вкладывать собственные средства, если выбранная недвижимость соответствует бюджету.

В большинстве западных областей и в Киеве этой суммы, напротив, недостаточно. Больше всего доплачивать придется в столице – там собственные средства могут составить около 45% стоимости однокомнатной квартиры. Существенная доплата также потребуется в других регионах:

Львовская область – 39% стоимости квартиры;

Закарпатская область – 25%;

Ровненская область – 25%;

Черновицкая область – 24%;

Винницкая область – 18%;

Одесская область – 17%;

Житомирская область – 15%.

В Киевской области доплата, по расчетам, составляет около 3% медианной стоимости однокомнатной квартиры. В то же время в ряде других областей, в частности на востоке и юге страны, а также в Хмельницкой области, ваучера на 2 млн грн должно хватить для покупки однокомнатного жилья по медианной цене.

Анализ показывает, что больше всего возможностей для покупки недвижимости за 2 млн грн есть в регионах с более низкой стоимостью квадратного метра и значительным количеством предложений в пределах бюджета. Прежде всего это Запорожская, Сумская, Николаевская и Харьковская области, где за ваучер можно купить относительно большую площадь жилья.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют объединить все государственные, региональные и местные жилищные программы на одной цифровой платформе. Такая система будет включать оцифрованные квартирные очереди, что позволит вести учет граждан, нуждающихся в жилье, и контролировать распределение социальных и служебных квартир.