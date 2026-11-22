Покупка квартиры может быть выгоднее аренды: в каких городах Украины жилье окупится быстрее всего

В 2026 году быстрее всего условная стоимость покупки однокомнатной квартиры сравнивается с накопленными расходами на аренду в Запорожье – примерно за 8 лет, тогда как в Харькове и Днепре этот период составляет 10 лет, в Киеве и Одессе – 17 лет. Дольше всего такое сравнение длится в Чернигове – 19 лет, а в целом по Украине показатель зависит от стоимости жилья, ставок аренды, спроса и ситуации с безопасностью в конкретном городе.

При этом ситуация в разных регионах существенно отличается: где-то недвижимость остается относительно доступной, а в других городах высокая стоимость покупки не соответствует уровню ставок аренды. Поэтому даже при одинаковой цене аренды период сравнения может существенно различаться. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Нерухомість.

Где покупка квартиры выгоднее аренды

Самый короткий период, за который расходы на аренду однокомнатной квартиры сравниваются с ее медианной стоимостью покупки, зафиксировали в Запорожье. Там аренда обходится примерно в 7 тыс. грн в месяц, тогда как приобрести жилье можно в среднем за 698 тыс. грн. При таких условиях сумма арендных платежей сравняется со стоимостью квартиры примерно за 8 лет.

В число городов с относительно коротким периодом сравнения расходов также вошли Ивано-Франковск, Харьков, Днепр и Ужгород. Однако это не означает, что во всех этих населенных пунктах рынок недвижимости демонстрирует одинаковую динамику: на соотношение стоимости жилья и аренды влияют местный спрос, ситуация с безопасностью, количество доступных квартир и покупательная способность населения.

Город Аренда/мес. Покупка Лет Запорожье 7 000 грн 698 тыс. грн 8 Ивано-Франковск 22 000 грн 2,5 млн грн 9 Харьков 9 000 грн 1,1 млн грн 10 Днепр 12 000 грн 1,5 млн грн 10 Ужгород 32 000 грн 3,8 млн грн 10

Запорожье демонстрирует самую низкую стоимость покупки среди указанных городов, что и обеспечивает короткий период сравнения. В то же время в Ивано-Франковске значительно выше цены как на покупку, так и на аренду: квартиру оценивают примерно в 2,5 млн грн, а арендные платежи составляют 22 тыс. грн в месяц.

В Харькове медианная стоимость однокомнатного жилья составляет около 1,1 млн грн, а аренда – 9 тыс. грн. В Днепре соответствующие показатели составляют 1,5 млн грн и 12 тыс. грн.

Самая высокая арендная ставка среди этой пятерки – в Ужгороде: 32 тыс. грн в месяц. В то же время покупка квартиры там стоит примерно 3,8 млн грн, поэтому, несмотря на высокую стоимость недвижимости, соотношение аренды и покупки дает период около 10 лет.

Почему в одних городах жилье окупается быстрее, а в других – медленнее

Разница между региональными рынками недвижимости не всегда объясняется только стоимостью квартир. На соотношение арендных ставок и цен продажи влияют условия безопасности, миграция населения, доступность жилья, экономическая активность, количество предложений и спрос со стороны покупателей и арендаторов.

В частности, в Харькове и Запорожье спрос на жилье снижается, а количество предложений увеличивается. Это создает предпосылки для снижения цен как на аренду, так и на продажу квартир. Поэтому покупка недвижимости в этих городах может выглядеть относительно доступнее, а период сравнения ее стоимости с арендными платежами сокращается.

Противоположная ситуация наблюдается в Ужгороде и Ивано-Франковске. Там ограниченное предложение жилья и повышенный спрос способствуют росту цен. В частности, на рынок влияют люди, переехавшие в западные области, а также те, кто ищет жилье в регионах с относительно более благоприятными условиями безопасности.

Юлия Козар, бренд-менеджер категории OLX Нерухомість, отмечает, что одинаковые показатели соотношения аренды и покупки в разных городах не обязательно означают схожие тенденции. Важно учитывать, насколько быстро меняются цены продажи и ставки аренды, ведь именно их динамика определяет результат сравнения.

В каких городах аренда сравняется с покупкой за 11-14 лет

Еще одна группа украинских городов имеет период сравнения расходов в пределах 11–14 лет. В нее вошли Хмельницкий, Николаев, Луцк, Львов, Черкассы, Винница, Полтава, Тернополь, Херсон, Кропивницкий, Сумы и Черновцы.

Самый короткий срок в этой группе – 11 лет – зафиксировали в Хмельницком и Николаеве. В Хмельницком медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн, а покупка – около 2 млн грн. В Николаеве жилье можно арендовать примерно за 7 тыс. грн в месяц, а приобрести – за 940 тыс. грн.

В Луцке, Львове и Черкассах период сравнения расходов составляет около 12 лет. При этом стоимость недвижимости и арендные ставки в этих городах существенно различаются.

Город Аренда Покупка Срок Хмельницкий 15 000 грн 2 млн грн 11 лет Николаев 7 000 грн 940 тыс. грн 11 лет Луцк 18 000 грн 2,7 млн грн 12 лет Львов 25 000 грн 3,5 млн грн 12 лет Черкассы 15 000 грн 2,2 млн грн 12 лет

Во Львове медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 3,5 млн грн, а аренда – 25 тыс. грн в месяц. В Луцке жилье стоит примерно 2,7 млн грн, а арендные платежи составляют 18 тыс. грн. В Черкассах квартиру можно купить за 2,2 млн грн, арендовать – за 15 тыс. грн.

В Виннице, Полтаве, Тернополе и Херсоне показатель достигает примерно 13 лет. В Кропивницком, Сумах и Черновцах – примерно 14 лет.

Город Аренда/мес. Покупка Лет Винница 17 000 грн 2,7 млн грн 13 Полтава 12 000 грн 1,9 млн грн 13 Тернополь 16 000 грн 2,5 млн грн 13 Херсон 4 000 грн 606 тыс. грн 13 Кропивницкий 9 000 грн 1,5 млн грн 14 Сумы 6 000 грн 1 млн грн 14 Черновцы 16 000 грн 2,7 млн грн 14

В этой группе самые высокие ставки аренды зафиксировали в Виннице – 17 тыс. грн, а в Тернополе и Черновцах они составляют 16 тыс. грн. В то же время в Херсоне аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 4 тыс. грн в месяц, а купить такое жилье можно за 606 тыс. грн.

Низкая стоимость недвижимости в Херсоне связана с рисками безопасности и сложной ситуацией на рынке. Поэтому сравнительно короткий период между расходами на аренду и ценой покупки нельзя автоматически трактовать как признак выгодности инвестиции, покупатель должен учитывать риски, ликвидность жилья и перспективы его дальнейшего использования.

Киев, Одесса и Чернигов: в этих городах период самый длительный

Самый длительный период сравнения расходов на аренду и покупку однокомнатной квартиры зафиксировали в Ровно, Житомире, Киеве, Одессе и Чернигове. В этих городах сумма арендных платежей достигает стоимости жилья примерно за 16-19 лет.

В Ровно и Житомире показатель составляет 16 лет. В Ровно однокомнатную квартиру можно арендовать примерно за 13 тыс. грн в месяц, а купить – за 2,5 млн грн. В Житомире аренда стоит 12 тыс. грн, тогда как медианная стоимость покупки составляет 2,3 млн грн.

Город Аренда/мес. Покупка Лет Ровно 13 000 грн 2,5 млн грн 16 Житомир 12 000 грн 2,3 млн грн 16 Киев 15 000 грн 3,1 млн грн 17 Одесса 11 000 грн 2,2 млн грн 17 Чернигов 7 000 грн 1,6 млн грн 19

В Киеве и Одессе период составляет 17 лет. В столице медианная аренда однокомнатной квартиры оценивается в 15 тыс. грн в месяц, а покупка – в 3,1 млн грн. В Одессе соответствующие показатели составляют 11 тыс. грн и 2,2 млн грн.

По словам представительницы OLX Нерухомість, Киев и Одесса традиционно имеют более высокую стоимость покупки жилья из-за численности населения, концентрации рабочих мест и инвестиционной привлекательности. В то же время снижение ставок аренды по сравнению с октябрем прошлого года может быть временным явлением, обусловленным рисками для безопасности.

Самый длительный период в исследовании – 19 лет – зафиксировали в Чернигове. Медианная аренда однокомнатной квартиры там составляет 7 тыс. грн в месяц, а купить жилье можно примерно за 1,6 млн грн. Относительно низкие цены на квартиры и аренду не означают, что рынок стабилен, на него также влияют ситуация с безопасностью, спрос и миграционные процессы.

Как изменилась ситуация за год: в Харькове и Запорожье покупать стало выгоднее

Аналитики также сравнили показатели 2026 года с данными прошлого года. Самой стабильной ситуация осталась во Львове и Киеве – период соотношения расходов на аренду и покупку жилья там не изменился.

В то же время наибольшие изменения произошли в городах, где рынок недвижимости испытывает влияние факторов безопасности. В Харькове период сократился с 15 лет в 2025 году до 10 лет в 2026-м. В Запорожье показатель уменьшился с 11 до 8 лет. В других городах изменения были менее значительными:

Днепр – период увеличился на один год;

Одесса – на два года;

Ужгород – сократился на два года;

Киев и Львов – показатели остались без изменений.

Сокращение периода в Харькове и Запорожье свидетельствует об изменении соотношения между стоимостью жилья и арендными ставками. Однако это не обязательно означает, что покупка квартир в этих городах стала безусловно выгодной, более низкая стоимость недвижимости может сопровождаться высокими рисками, нестабильным спросом и сложностями с последующей продажей.

Результаты исследования позволяют сравнить, сколько лет арендных платежей потребуется, чтобы их сумма сравнялась с медианной стоимостью покупки однокомнатной квартиры. Однако такой расчет не является полноценной оценкой инвестиционной выгоды и не учитывает все расходы владельца.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году максимальная ставка налога на недвижимость вырастет со 120 до 129,71 грн за квадратный метр налогооблагаемой площади. По расчетам OBOZ.UA, владелец квартиры площадью 100 кв. м при максимальной ставке заплатит 5 188,20 грн – на 388,20 грн больше, чем в 2026 году.