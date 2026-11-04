Страна ЕС вынесла "приговор" российским газу и нефти: когда слезут с "энергетической иглы" Кремля

Венгрия не собирается идти против политики Европейского Союза (ЕС) по отказу от энергоресурсов из РФ. Поэтому к осени 2027 года страна откажется от газа российского происхождения и уже ищет альтернативных поставщиков нефти.

Об этом сообщила Telex министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан. "ЕС установил четкий срок постепенного отказа от российского природного газа, который наступит до осени 2027 года", – подчеркнула она.

И хотя Венгрия собирается воспользоваться исключением из санкций США, чтобы покупать российскую нефть до 21 ноября, страна уже ищет другие источники этого сырья. По словам Орбан, рассматриваются такие варианты:

венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к переработке нероссийской нефти, которая будет поступать с юга через хорватский нефтепровод JANAF (в будущем правительство Петера Мадяра рассматривает возможность увеличения пропускной способности этого маршрута);

(в будущем правительство Петера Мадяра рассматривает возможность увеличения пропускной способности этого маршрута); развитие коридора "Север – Юг" , предусматривающего использование маршрута через Грецию, который предоставит Венгрии доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) и поставкам азербайджанского газа;

, предусматривающего использование маршрута через Грецию, который предоставит Венгрии доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) и поставкам азербайджанского газа; использование СПГ-терминалов в Польше и Литве за счет устранения региональных узких мест в транспортировке, что значительно расширит возможности для маневра и диверсификации источников.

Сейчас Венгрия остается одной из нескольких стран Европейского Союза, которые продолжают импортировать российскую нефть, пользуясь специальными исключениями из энергетических санкций ЕС. Большая часть российского сырья поступает по трубопроводу "Дружба" – она транспортируется по трубопроводу из России через территорию Украины непосредственно на венгерские НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Россия обсуждают возможность возобновления совместных нефтяных проектов, поставок энергоносителей в Европу и сотрудничества в других отраслях в качестве потенциального стимула для завершения войны против Украины. Однако окончательных соглашений нет, а их реализация будет зависеть от условий мирного урегулирования, позиции европейских стран и готовности американских компаний вернуться на российский рынок.