Страна ЕС впала в зависимость от украинцев: они работают в 70% компаний

Украинцы стали существенной частью чешского рынка труда и уже работают на большинстве чешских предприятий. В то же время абсолютное большинство работодателей не готово к их возвращению в Украину или потере ими права на легальное трудоустройство.

Как пишет iROZHLAS, об этом свидетельствуют результаты исследования Hofmann Personal Monitor 2026. Украинцы не только заполняют рынок труда, но и платят налоги и страховые взносы, а также поддерживают экономику за счет непосредственного потребления.

Заменить украинцев на рынке труда некем

По состоянию на конец сентября статус временной защиты в Чехии был предоставлен 391 тыс. человек из Украины. По оценкам экспертов, 40-45% из них могут вернуться в Украину после окончания войны.

И несмотря на то, что то или иное количество украинцев трудоустроили 71% опрошенных предприятий, лишь 12% работодателей активно готовятся к их возможному уходу. Местные кадровые эксперты признают: на местном рынке труда вряд ли удастся найти достаточно людей для их замены, поэтому в случае отъезда украинцев предприятиям придется искать работников в других странах.

Второй вопрос – что делать с теми беженцами, которые не смогут или не захотят возвращаться. В случае, если срок их временной защиты истечет, а на другие формы легализации они не перейдут, экономике Чехии может быть нанесен двойной удар.

"Если окажется, что мы не сможем легально трудоустроить их здесь, произойдут две вещи. Либо мы потеряем их, и они найдут работу в другой стране, либо они останутся здесь и будут работать нелегально, что еще хуже", – говорит генеральный директор одного из кадровых агентств Габриэла Грбачкова.

Трудности, с которыми сталкиваются украинцы

Украинцы вносят существенный вклад в чешскую экономику – не только за счет потребления, но и уплачивая налоги, взносы на социальное и медицинское страхование. По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, только за первые три квартала 2025 года доходы бюджета, связанные с людьми с временной защитой, превысили 23 млрд чешских крон (около 950 млн евро).

В то же время около 25% украинцев в Чехии работают на должностях, не соответствующих их образованию и профессиональной квалификации. Прежде всего они находят работу в сфере производства и логистики.

"Большая проблема заключается в том, что мы хотим, чтобы почти все экзамены сдавались на чешском языке. Конечно, для некоторых профессий, например для врачей, иначе невозможно, но для остальных мы должны найти способ, чтобы они могли сдавать их на родном языке и выходить на наш рынок труда со своей квалификацией", – говорит Габриэла Грбачкова.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 октября 2026 года в Чехии вступили в силу обновленные нормативные показатели для проверки достаточности дохода иностранцев. Нововведение существенно повлияет в том числе на украинцев, которые планируют подавать документы на постоянное проживание, долгосрочное пребывание с целью ведения бизнеса или воссоединения семьи.