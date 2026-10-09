Страна ЕС перепишет правила для беженцев из Украины: что изменится в 2027 году

Украинские беженцы в Чехии смогут переходить с временной защиты на долгосрочную рабочую карту ( zaměstnanecká karta). Для этого в стране запустят новую правительственную программу.

Как сообщают местные СМИ, соответствующие изменения в государственные постановления утвердило правительство страны. В настоящее время обладатели временной защиты не имеют права напрямую претендовать на трудовую карту, но новый проект позволит им подавать заявления в рамках специальной правительственной программы "Program kvalifikovaný zaměstnanec".

Основные детали и ограничения

Отсутствие автоматического перехода

Оформление потребует соответствия строгим критериям программы, наличия официального трудового договора и прохождения индивидуальной проверки.

Ожидаемые сроки

Министерство внутренних дел Чехии предложило запустить процедуру с 1 января 2027 года, однако эта дата станет окончательной только после официального обнародования документа.

Основания для отказа

На заявителей будут распространяться общие чешские нормы законодательства об иностранцах, предусматривающие возможный отказ в выдаче или продлении разрешений.

"Важно не путать рабочую карту со специальным разрешением на долгосрочное пребывание ZDP. Это разные механизмы легализации проживания. Для украинцев, которые уже претендуют на ZDP, действуют отдельные правила октябрьской регистрации на спецразрешение", — отмечают журналисты.

Краткосрочные рабочие визы на 90 дней

Параллельно правительственный проект предлагает ввести краткосрочные рабочие визы (krátkodobé vízum za účelem zaměstnání) со сроком пребывания до 90 дней. Параметры визового режима:

его цель – удовлетворение потребностей чешских работодателей в сезонных рабочих и временном персонале;

заявления от граждан Украины будут принимать чешские дипломатические представительства непосредственно в Украине;

запланированная ранее дата вступления в силу (30 сентября 2026 года) утратила актуальность из-за утверждения документа только 5 октября. По состоянию на 8 октября 2026 года процедура ещё не заработала — ожидается публикация окончательного текста постановления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Однако критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей