Руководителю "Лесов Украины" насчитали 18,5 млн грн зарплаты: почти половина — премии

Исполнительному директору ГП "Леса Украины" Игорю Лицуру в 2025 году начислили 18 млн 543 тыс. грн, из которых 8,6 млн грн пришлось на премии. Средний размер выплат в месяц, если равномерно распределить годовую сумму, составил около 1,55 млн грн.

Как уже писал OBOZ.UA, это значительно больше, чем, например, у гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского (он заявлял, что зарабатывает около 700 тыс. грн после налогообложения). На данные о таких выплатах также обратили внимание экологические активисты.

Лицур был не единственным руководителем государственного предприятия, чьи выплаты за год исчислялись десятками миллионов гривен. Общая сумма начислений шести руководителям составляет почти 92 млн грн:

Игорь Лицур – 18,543 млн грн;

– 18,543 млн грн; Павло Иванов – 16,909 млн грн;

– 16,909 млн грн; Константин Войцеховский – 15,762 млн грн;

– 15,762 млн грн; Александр Жук – 14,237 млн грн;

– 14,237 млн грн; Виктор Бусько – 13,398 млн грн;

– 13,398 млн грн; Иван Шеремет – 13,070 млн грн.

Речь идет именно о начисленных выплатах, а не только должностных окладах. В общую сумму могли входить зарплата, премии и другие предусмотренные выплаты.

Руководство ''Лесов Украины''. Источник: Facebook|Міністерство лісу

Наибольшая сумма, как следует из приведенных данных, пришлась именно на Лицура. Если разделить ее на 12 месяцев, среднемесячная сумма составит около 1,545 млн грн.

Для сравнения, средняя зарплата штатного работника в Украине в августе 2026 года составляла 31 892 грн, а минимальная зарплата – 8 647 грн. При арифметическом сравнении 1,545 млн грн соответствуют примерно 48 средним украинским зарплатам или почти 179 минимальным зарплатам.

"Пока учителя обучают детей, медики спасают жизни, спасатели расчищают завалы, а военные защищают страну, у руководства государственных лесов – своя финансовая экосистема. Похоже, в "Лесах Украины" самая ценная древесина – та, из которой изготавливают директорские кресла", – прокомментировали активисты.

Отдельно активисты обратили внимание на структуру выплат Игорю Лицуру. По приведенным ими данным, 8,6 млн грн из 18,543 млн грн пришлись на премии. То есть премиальная часть составила около 46% всей указанной за год суммы. Остальное пришлось на другие выплаты, которые входили в общий объем начислений.

Сам факт получения премии не означает нарушения законодательства: руководителям государственных предприятий могут устанавливаться премии и другие выплаты в соответствии с условиями контракта и решениями уполномоченных органов. В то же время конкретные основания для начисления8,6 млн грн премий Лицуру требуют отдельного объяснения – в частности, за какие показатели работы они были назначены.

Наименьшую сумму среди указанных руководителей получил Иван Шеремет – 13,07 млн грн. Даже эта сумма в среднем соответствует примерно 1,09 млн грн в месяц, если равномерно распределить ее в течение года.

К слову, еще в январе 2025 года ГБР сообщило о подозрении Лицуру и еще двум должностным лицам "Лесов Украины" в деле о закупке 2,5 тыс. мобильных телефонов более чем за 18 млн грн. По данным следствия, экспертиза установила завышение стоимости закупки, из-за чего государству был нанесен около 3 млн грн ущерб. Действия фигурантов квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.

В июле 2025 года Нацполиция сообщила Лицуру еще об одном подозрении – по делу о закупке 11 тракторов за 15,9 млн грн. Правоохранители заявили, что приобретенная техника не соответствовала характеристикам, указанным в договоре, а сумма причиненного государству ущерба составила 1,6 млн грн. Ему вменяют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. В двух делах правоохранители заявляли в общей сложности о более 4,6 млн грн ущерба государству.

Как сообщал OBOZ.UA:

Суд отправил под стражу бывшего руководителя "Лесов Украины" Юрия Болоховца из-за подозрения в незаконном обогащении более чем на 7,9 млн грн. По версии следствия, Болоховец, которого активисты неоднократно обвиняли в коррупции, всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах.

Ранее экс-директор филиала "Лесов Украины" тоже погорел на незаконном обогащении. У него дома нашли наличные на сотни тысяч долларов.