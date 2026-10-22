Империя на недрах: как семья Злочевского зарабатывает миллиарды и избегает ответственности

Бегство за границу, уголовное преследование и коррупционные скандалы не всегда означают потерю финансового влияния. Яркое подтверждение этого – история Николая Злочевского – бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины времен Януковича. Покинув страну еще в 2014 году, экс-чиновник не только не потерял свой ключевой бизнес, но и сумел построить сверхприбыльную схему, которая ежегодно генерирует десятки миллиардов гривен.

Бизнес-структуры Злочевского продолжают активно разрабатывать украинские недра, скупать элитную недвижимость в столице и выводить капиталы через зарубежные юрисдикции. Все это происходит на фоне полного юридического спокойствия для самого бенефициара, которому удалось окончательно урегулировать свои проблемы с антикоррупционными органами.

OBOZ.UA начинает серию публикаций о деятельности компаний Николая Злочевского в Украине. В первом тексте – о том, каким бизнесом владеет семья Злочевских и как ему удалось избежать наказания.

Формальная смена владельцев: кипрские паспорта и дочери-миллиардерши

Абсолютное большинство украинских активов Злочевского сегодня юридически ему не принадлежит. Масштабный процесс переоформления имущества начался накануне усиления международного и украинского финансового мониторинга. До августа 2020 года Николай Злочевский лично фигурировал среди конечных бенефициарных владельцев своих ключевых компаний. Однако позднее структуры были переписаны на двух его дочерей – Карину и Анну Злочевских.

Интересной деталью юридического переоформления стало использование дочерьми иностранных паспортов. Сейчас обе дочери бывшего чиновника живут на Кипре. При внесении изменений в украинские государственные реестры использовались именно кипрские документы, из-за чего в регистрационных данных даже отсутствуют отчества новых владелиц. Подобный шаг позволил не только дистанцировать сам бизнес от фамилии экс-министра времен Януковича, но и создать удобную систему для дальнейшего вывода дивидендов за пределы Украины.

По данным аналитической системы Opendatabot, в 2025 году совокупный доход украинских предприятий, оформленных на Карину и Анну Злочевских, достиг впечатляющей отметки – более 20 миллиардов гривен.

Центральный элемент империи – ООО "Эско-Пивнич". Эта компания специализируется на разведочном бурении, добыче нефти и природного газа, а также оптовой торговле энергоресурсами. Динамика финансовых показателей этого предприятия впечатляет: если в 2021 году его чистый доход составлял всего 50,8 миллиона гривен, то за несколько лет он вырос в 44 раза. По итогам года "Эско-Пивнич" сгенерировала 13,8 млрд грн общего дохода, обеспечив своим владелицам 2,2 млрд грн чистой прибыли.

Кроме флагманского предприятия, в перечень активов семьи Злочевских входят и другие крупные компании, годовая выручка каждой из которых уверенно превышает отметку в 100 миллионов гривен:

ООО "Эско-Пивнич" – основной газодобывающий актив;

ООО "Инфокс" – многопрофильная компания (известная, в частности, управлением одесским водоканалом);

АО "ЗНВКИФ "Скайфол" – венчурный инвестиционный фонд, через который аккумулируются и перечисляются финансовые потоки;

ООО "Компания "Технокомсервис";

ООО "Первая украинская газонефтяная компания";

ООО "Системойлинжиниринг";

ООО "Надрагаз";

АО "Родолит";

ООО "Геоюнит";

ООО "Пари".

Хотя нынешний размах энергетического бизнеса Злочевского объективно уступает масштабам, наблюдавшимся до 2014 года, он остается одним из самых мощных игроков на частном рынке углеводородов Украины. Секрет стабильности и сверхприбыльности этого бизнеса заключается не столько в инновационных технологиях, сколько в портфеле спецразрешений (лицензий) на добычу полезных ископаемых, накопленном за многие годы.

Находясь в кресле министра экологии и природных ресурсов, Злочевский располагал колоссальным административным ресурсом. Именно в тот период закладывался фундамент его частной энергетической империи. Компании, связанные с его окружением, систематически получали доступ к самым перспективным нефтегазовым месторождениям страны.

Ярким примером стало получение в 2010 году лицензии на разработку Пролетарского месторождения, расположенного в Днепропетровской области. По данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины, это месторождение с подтвержденными запасами более 1,5 миллиарда кубических метров газа входит в топ-10 самых богатых газом участков страны.

С юридической точки зрения процедура выдачи подобных спецразрешений была выстроена так, чтобы максимально защитить главу ведомства. Все решения принимались коллегиально специальными комиссиями и коллегиями, поэтому личной подписи Николая Злочевского на ключевых разрешительных документах нет. Это создало почти непреодолимый процессуальный барьер для правоохранительных органов в будущем: доказать в суде факт злоупотребления служебным положением, прямого давления на подчиненных или создания преференциальных условий для собственного бизнеса оказалось юридически крайне сложной задачей.

Рекордная взятка, закрытые дела и "сделка года"

Несмотря на формальное отсутствие претензий к выдаче лицензий, Николай Злочевский оказался в центре самого громкого коррупционного скандала в истории современной Украины. Речь идет о попытке передать рекордную взятку в размере 6 миллионов долларов наличными.

Эти средства предназначались для тогдашнего директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Целью передачи такой астрономической суммы было оперативное закрытие уголовных производств, в которых фигурировали компания Burisma (принадлежащая Злочевскому) и подконтрольный ему "Реал Банк".

Дело "Реал Банка" касалось схемы хищения средств Нацбанка. Финансовое учреждение получило от НБУ стабилизационный кредит в размере 800 миллионов гривен под залог имущества – нефтебаз. Когда банк, как и ожидалось, не вернул кредит, а регулятор попытался отчуждать залоговое имущество, выяснилось, что реальная стоимость объекта была искусственно завышена, а фактически нефтебазу приобрели по цене менее 3 миллионов гривен.

Однако попытка подкупа высокопоставленных антикоррупционных чиновников была задокументирована, а посредники – задержаны. Казалось, это дело должно было привести к реальному сроку заключения и конфискации имущества заказчика. Однако финал истории оказался существенно иным.

Николай Злочевский пошел на сделку со следствием (признание вины). По решению суда и с согласия прокуроров САП бывшему министру назначили символический уголовный штраф в размере 68 тысяч гривен. Дополнительно в рамках сделки Злочевский перечислил 660 миллионов гривен на поддержку Вооруженных сил Украины (в частности, на проект "Армия дронов").

Правоохранительная система трактовала это так: поскольку взятка не дошла до адресатов, непосредственного финансового ущерба государству этим эпизодом причинено не было, а значит, привлечение значительных средств на нужды обороны через благотворительность является достаточной компенсацией за совершенное правонарушение. Чиновники и посредники, которые содействовали экс-министру в этом деле, также избежали реальных сроков, получив условные наказания и сохранив свои активы.

Блокирование открытых торгов как стратегия захвата

Недавно о бизнесе Злочевского снова написали крупнейшие СМИ. Информационным поводом стал отказ Госгеонедр в проведении открытого электронного аукциона на Стинавский участок. Этот отказ играет исключительно на руку семье Злочевского. Все обращения и ходатайства "Укрнафты" о прозрачной продаже права на добычу блокируются под различными формальными предлогами, что создает искусственную паузу в управлении месторождением.

Не объявляя открытые торги, регулятор фактически консервирует объект. Это позволяет структурам Злочевского реализовать несколько выгодных для себя сценариев. Пока остановленная добыча наносит ущерб государственному бюджету, ООО "Парі Нафтогаз" использует факт "наложения границ" спецразрешения № 5398 в качестве рычага давления, заблокировав любые сторонние инициативы по разработке месторождений.

Затягивание с аукционом дает компаниям Злочевского возможность урегулировать необходимые вопросы отвода земель, скорректировать границы собственного смежного участка или использовать другие юридические лазейки, чтобы впоследствии претендовать на расширение границ своего спецразрешения или получение участка по упрощенной процедуре – без конкуренции и без переплаты на торгах.

Семья Злочевского сохраняет значительное влияние на чиновников. А о том, как именно оказывается это влияние, можно догадаться, вспомнив уголовное производство в отношении самого Злочевского и фигурировавшие в нем размеры взяток.

OBOZ.UA продолжит рассказывать о бизнесе Злочевского. Мы также направим обращение в правоохранительные органы с требованием расследовать описанные в тексте аномалии. Продолжение следует...