Денег больше не станет: украинцам рассказали, что будет с депозитами после решения НБУ

Что будет с депозитами после решения НБУ.

Повышение учетной ставки НБУ с 15,5% до 16% годовых не приведет к автоматическому росту доходности всех депозитов. Ведь каждый банк будет определять условия – в зависимости от собственной потребности в средствах, сроков привлечения вкладов и рыночной ситуации.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Впрочем, отметил он, само повышение учетной ставки является положительным сигналом для вкладчиков – ведь оно "создает предпосылки для сохранения высокой доходности гривневых депозитов".

"А главное для вкладчика – не только получить проценты, но сохранить покупательную способность своих сбережений. Ведь депозит имеет смысл, когда его доходность помогает компенсировать рост цен. Именно поэтому сохранение привлекательности гривневых вкладов сегодня является одной из важных задач монетарной политики", – подчеркнул Мамедов.

Кроме того, отметил он, повышение учетной ставки может также косвенно влиять на валютный рынок. По словам банкира, дело в том, что:

Когда гривневые депозиты обеспечивают привлекательный процентный доход, у населения появляется больше экономических причин хранить средства в национальной валюте, а не переводить все сбережения в доллары или евро.

Это может ослаблять дополнительный спрос на инвалюту и помогать Национальному банку поддерживать устойчивость валютного рынка.

Впрочем, акцентировал он, ожидать автоматического укрепления гривни в результате повышения учетной ставки до 16% не стоит. Ведь:

Украинский валютный рынок продолжает работать в режиме управляемой гибкости.

Значительный разрыв между импортом и экспортом сохраняет потребность в валютных интервенциях НБУ.

Курс зависит от поступления международной финансовой помощи и развития военной ситуации.

"Поэтому более высокая учетная ставка – это не панацея для снижения курса доллара. Это дополнительный инструмент, который помогает уменьшить давление на гривню", – резюмировал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.