Графики отключений света в Украине станут жестче: какой режим будет действовать 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, в Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Графики отключений света для населения будут действовать в течение всех суток для 2,5-4 очередей потребителей одновременно. Таким образом, ограничения несколько усилятся, поскольку накануне речь шла о 2-4 очередях отключений.

Об этом сообщили в "Укренерго". Энергетики предупредили, что в части областей Украины будут применяться такие меры по ограничению потребления:

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности

– графики ограничения мощности для промышленности 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2,5 до 4 очередей)

Специалисты напомнили, что причиной введения ограничений являются систематические массированные атаки России на украинские энергообъекты. В то же время украинцев предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому следует следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Где можно посмотреть график отключений

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему вводят графики отключений и чем ГПВ отличаются от ГАВ

Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, объяснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.

Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.

ГПО – контролируемые отключения по графику.

Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах погаснет свет.

ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть масштабнее и продолжительнее.

ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.

Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.

В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего атомные электростанции вынуждены ограничивать генерацию. После ударов 3 ноября также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование, а быстрое восстановление магистральных подстанций осложняют повторные обстрелы и воздушные тревоги.

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