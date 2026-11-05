Графики отключений света в Украине станут жестче: какой режим будет действовать 6 ноября
Отключения электроэнергии в...
Источник: Getty Images
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В пятницу, 6 ноября, в Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Графики отключений света для населения будут действовать в течение всех суток для 2,5-4 очередей потребителей одновременно. Таким образом, ограничения несколько усилятся, поскольку накануне речь шла о 2-4 очередях отключений.
Об этом сообщили в "Укренерго". Энергетики предупредили, что в части областей Украины будут применяться такие меры по ограничению потребления:
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности
- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2,5 до 4 очередей)
Специалисты напомнили, что причиной введения ограничений являются систематические массированные атаки России на украинские энергообъекты. В то же время украинцев предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому следует следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводят графики отключений и чем ГПВ отличаются от ГАВ
Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, объяснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПО – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах погаснет свет.
ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть масштабнее и продолжительнее.
- ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего атомные электростанции вынуждены ограничивать генерацию. После ударов 3 ноября также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование, а быстрое восстановление магистральных подстанций осложняют повторные обстрелы и воздушные тревоги.
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