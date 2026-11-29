Газ в Украине остается вдвое дешевле, чем в ЕС, несмотря на открытие частичного экспорта, – Петренко

Открытие частичного экспорта газа не привело к выравниванию внутренних цен с европейскими: украинский ресурс и далее торгуется примерно вдвое дешевле, чем в ЕС.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По материалу Delo, действующая квота убирает лишь часть избыточного предложения на коммерческом рынке. Именно поэтому даже после запуска экспорта значительный ценовой разрыв с Европой сохраняется.

Петренко отмечает, что быстрого восстановления промышленного спроса в ближайшее время не ожидается, поскольку перезапуск крупных предприятий является длительным процессом.

"Рисков значительного подорожания мы не видим", – подчеркнул он.

Ранее Delo подсчитало, что при сценарии увеличения разрешенной доли экспорта до 30% частной добычи Украина могла бы получать около €0,8 млрд валютной выручки за экспортный сезон. По оценке издания, такая квота позволила бы реализовывать за рубеж около 0,95 млрд кубометров газа в год.