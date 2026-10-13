"Укрэнерго" обратилось к населению Украины: какими будут отключения света 14 октября

В среду, 14 октября, в ряде украинских регионов будут вынуждены отключать электроснабжение. Графики почасовых отключений и ограничения мощности будут действовать с самого утра до конца суток.

Как отмечают в "Укрэнерго", главная причина возврата к графикам – последствия системных ракетно-дроновых ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, с 6:00 до 23:59 вводится следующий режим:

для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений ( объемом от 0,5 до 2 очередей);

для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.

В то же время специалисты предупреждают, что вследствие новых обстрелов ситуация в энергосистеме остается динамичной и может быстро меняться. Потребителям настоятельно рекомендуется:

следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) своего региона;

рационально использовать электроэнергию, пока она доступна.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.