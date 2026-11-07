Эксперт объяснил, почему частичный экспорт газа – правильное решение

Контролируемый экспорт части украинского газа при нынешнем балансе – нормальное решение: потребление сократилось, собственная добыча в этом году оставалась достаточной, а на случай дефицита Украина может закупить дополнительные ресурсы. Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, в период закачки газа до конца лета потребность Украины в импорте резко снизилась по сравнению с прошлым годом.

"То есть если взять период закачки, до конца лета, от момента начала закачки до конца лета этого года и сравнить с прошлым годом, то у нас импорт упал примерно в 17,5 раза. При разных сценариях газа нам хватало", – отметил Прокип.

Потребность в дополнительном импорте могла возникнуть преимущественно при пессимистичном сценарии – холодном завершении зимы, новых обстрелах и проблемах с отбором газа из хранилищ. В то же время на такой случай у Украины есть отдельный финансовый ресурс для закупки газа.

"То есть мы, по сути, закрываем этот сценарий, если у нас возникает дефицит газа", – пояснил эксперт.

На этом фоне Прокип считает нецелесообразным оставлять весь избыточный ресурс в хранилищах, когда в Европе газ стоит значительно дороже.

"То есть здесь будет две концепции: либо мы храним этот газ, как я хранил тушенку, а потом – что с ней делать? Либо мы сейчас сыграем и продадим, и все компании заработают", – сказал он.

Дополнительные риски для внутреннего рынка ограничивает сам механизм экспорта: если ситуация с газовым балансом ухудшится, поставки за границу можно оперативно прекратить.

"Тем более учитывая, что предусмотрены предохранители, то есть в любой момент можно остановить, если у нас возникает какое-то ожидание, что что-то начинает идти не так, можно остановить. Так что это, мне кажется, абсолютно нормальный шаг", – подчеркнул Прокип.

Ранее издание ExPro сообщало, что в октябре механизмом контролируемого экспорта уже воспользовались 29 частных газодобывающих компаний. Через "Украинскую энергетическую биржу" они продали на экспорт 54,5 млн кубометров газа. Такие объемы невелики по сравнению с потреблением Украины – меньше потребления за один пиковый зимний день.