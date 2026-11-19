ДТЭК с начала года изготовил 10 комбайнов и 1,7 млн запчастей для добычи угля зимой

За десять месяцев 2026 года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали более 1,3 тысячи единиц горно-шахтного оборудования для обеспечения добычи угля в отопительный сезон.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что машиностроительные предприятия ДТЭК работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить украинские шахты необходимым оборудованием для стабильной добычи угля в отопительный сезон.

В течение января–октября 2026 года машиностроители изготовили и отремонтировали более 1,3 тысячи единиц горно-шахтного оборудования. В частности, предприятия выпустили 10 новых комбайнов, четыре электродвигателя и около 1,7 млн запчастей и комплектующих.

"За каждой изготовленной или отремонтированной машиной – ежедневный труд людей. Вместе с шахтерами, энергетиками и ремонтниками они делают все возможное, чтобы в домах украинцев были свет и тепло", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании подчеркнули, что своевременное обеспечение шахт оборудованием является важной составляющей подготовки украинской энергетики к прохождению зимы.

Напомним, за десять месяцев 2026 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 15 млрд грн в подготовку тепловой генерации к отопительному сезону. Всего с 2022 года компания направила более 58 млрд грн на прохождение военных зим, в частности на ремонт и восстановление ТЭС, поддержку шахт и машиностроительных предприятий.