ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины по версии NV

Группа ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2026 года по версии NV. Компания была отмечена как один из лучших работодателей в сфере энергетики.

Об этом свидетельствует рейтинг издания NV.

В этом году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодателей оценивали по четырем ключевым направлениям: поддержка ветеранов и их семей, удержание и развитие талантов, разнообразие и инклюзивность, а также поддержка сотрудников в период кризиса.

Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри. По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.