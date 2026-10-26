Взрослые украинцы "травят" подростков: как тинейджеры добывают электронные сигареты

В Украине действует строгий законодательный запрет на продажу табачных изделий и электронных сигарет и жидкостей лицам до 18 лет. Однако ограничения существуют только на бумаге – огромная теневая инфраструктура сбыта охватывает более 93% рынка, а подростки могут свободно покупать "электронки". Используется же для этого, главным образом, 2 схемы, одна из которых состоит в помощи взрослых несовершеннолетним в покупке "курило".

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы объясняют:

В крупных супермаркетах или брендовых островках в ТРЦ документы проверяют гораздо строже, поэтому туда подростки стараются не соваться.

Однако они обходят этот барьер в одну минуту, привлекая взрослых.

"Я просто прошу человека, который проходит мимо, говорю, что мне нужно купить, и мне покупают. В основном без проблем", – рассказали журналистам одна из курящих несовершеннолетних.

При этом сами взрослые, констатируется, абсолютно толерантно относятся к просьбам детей. И "спокойно покупают им химическую отраву".

Суть другой схемы состоит в т.н. "немом согласии" самих точек продажи в реализации подросткам "курилок". Т.е.:

Подростки четко знают места, где продавцы никогда не спрашивают документы.

Такими местами преимущественно являются мелкие уличные киоски.

"Продают нормально, паспорт не спрашивают вообще... Продавец просто молча берет деньги у ребенка и выдает товар", – рассказали аналитики.

Подростки начинают курить в 12 лет и раньше

Все это, отмечается, приводит к тому, что по признанию самих тинейджеров, курить они начинают в возрасте 12 лет, а некоторые и еще раньше. Другой же причиной, отмечается, является популярность вейпов среди сверстников. Т.е., молодые люди начинают курить, потому что так уже делают их друзья.

"Из пяти опрошенных журналистами групп украинских подростков (в среднем по 2-5 человек в каждой) только одна оказалась полностью некурящей. В остальных четырех – вейпили все или большинство", – констатироали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.