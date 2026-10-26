Договор о сотрудничестве не спасет от штрафа: когда ФОП рискует потерять 240 тыс. грн

В Украине физическое лицо-предприниматель (ФОП) не может рассчитывать, что договор о сотрудничестве автоматически защитит его от штрафа, если фактически человек работает как наемный работник – по установленному графику, под контролем работодателя и на его условиях. Верховный Суд подтвердил, что Госслужба по вопросам труда может использовать материалы фактической налоговой проверки как доказательства возможного нарушения, однако это еще не означает, что штраф законен в каждом случае.

Соответствующий вопрос рассмотрел Верховный Суд в постановлении от 12 мая 2026 года по делу № 280/10418/24. История касалась интернет-магазина, где одна ФОП работала вместе с другой предпринимательницей на основании договора о сотрудничестве.

После проверки контролирующие органы заподозрили, что по документам речь шла о партнерстве, а фактически – о трудовых отношениях без оформления. Верховный Суд окончательно не признал, что предприниматели нарушили закон, и не оставил штраф в силе. Он отменил решение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение, поскольку необходимо дополнительно исследовать обстоятельства и доказательства.

Почему к ФОП возникли претензии

История началась с фактической проверки налоговой, которую проводили с 9 до 18 июля 2024 года в интернет-магазине. Во время контрольных расчетов проверяющие обнаружили, что продажи осуществляла женщина, которая выдавала покупателям фискальные чеки от имени другой ФОП.

Во время проверки продавщица пояснила, что работает в магазине с 1 июня 2024 года на основании договора о сотрудничестве. Однако сам договор заключили только 13 июня. При этом предпринимательница, которая якобы сотрудничала с владелицей магазина, зарегистрировалась как ФОП 12 июня – то есть за день до подписания документа.

Обстоятельства привлекли внимание контролирующих органов. Дополнительные вопросы возникли из-за объяснений продавщицы о характере ее работы. Согласно материалам дела, она назвала свою роль консультантом, сообщила о установленном графике работы с 9:00 до 21:00 пять дней в неделю, а также отметила, что ознакомлена с правилами внутреннего трудового распорядка и подчиняется им.

Кроме того, на рабочем месте с ней проводили инструктаж по охране труда. Такие обстоятельства могут свидетельствовать о трудовых отношениях. Ведь наемный работник обычно выполняет обязанности, определенные работодателем, работает по установленному графику и подчиняется внутренним правилам. Независимый предприниматель, напротив, должен самостоятельно организовывать свою деятельность, а не просто выполнять функции работника под другим названием.

Вопросы возникли и к самому договору. В нем предусматривалось, что стороны объединяют финансовые активы и усилия для совместного управления торговой точкой, поддержания репутации магазина, анализа конкурентов и повышения продаж. В то же время, по оценке Госслужбы по труду, документ не определял четкой самостоятельной роли второй стороны, а расчеты она проводила от имени первой ФОП. Товары и другие материальные ценности в магазине также принадлежали первой предпринимательнице.

На основании материалов проверки Госслужба по труду 4 октября 2024 года наложила на владелицу магазина штраф в размере 240 тыс. грн за нарушение трудового законодательства. Предпринимательница не согласилась с таким решением и обратилась в суд. Она настаивала, что между сторонами существовали договорные отношения, а штраф не был должным образом обоснован.

Почему одного договора о сотрудничестве может быть недостаточно

Главный урок этого дела заключается в том, что во время проверки важно не только показать договор, но и объяснить, как именно стороны работают на практике. Например, два ФОП могут законно вести деятельность в одном помещении. Один может арендовать часть магазина, другой – оказывать отдельные услуги или реализовывать собственные товары.

Они могут договариваться об использовании оборудования или определенных ресурсов. Сам факт общего адреса или наличия договора между предпринимателями не означает автоматического нарушения. Однако ситуация меняется, если один человек фактически работает в интересах другой предпринимательницы как обычный работник: имеет определенную должность, постоянный график, выполняет указания руководителя, пользуется его имуществом и не ведет самостоятельную хозяйственную деятельность.

В таком случае регистрация человека как ФОП и подписание договора о сотрудничестве сами по себе не устраняют риск признания отношений трудовыми. Проще говоря, если человек оформлен предпринимателем только на бумаге, но на самом деле работает продавцом по графику и правилам другого ФОП, контролирующие органы могут усомниться в подлинном характере этих отношений.

В то же время вывод нужно делать по совокупности обстоятельств. Нельзя утверждать, что каждый ФОП, работающий в чужом магазине, автоматически является наемным работником. Нужно выяснить, какие функции он выполняет, кто организует его работу, как осуществляются расчеты и обладает ли он реальной предпринимательской самостоятельностью.

Может ли налоговая передать материалы проверки в Госслужбу по вопросам труда

Отдельный вопрос в деле касался полномочий государственных органов. Истица оспаривала не только выводы о характере отношений, но и законность наложения штрафа на основании материалов фактической налоговой проверки.

Верховный Суд напомнил, что налоговые органы уполномочены проверять соблюдение законодательства о труде в рамках своих контрольных функций, в частности во время проверок, связанных с соблюдением налогового законодательства. Если они выявляют признаки нарушения, то могут зафиксировать их в акте проверки и передать соответствующие материалы Госслужбе по вопросам труда.

При этом функции этих органов различаются. Налоговая выявляет и документирует возможное нарушение, а Госслужба по вопросам труда уполномочена рассматривать вопрос о привлечении работодателя к ответственности за нарушение трудового законодательства.

В этом деле Верховный Суд подтвердил, что акт фактической налоговой проверки может быть допустимым доказательством нарушения трудового законодательства. Само по себе то, что нарушение выявили во время фактической, а не документальной проверки, не делает такой акт непригодным для использования.

Суд также отметил, что отсутствие в подзаконном нормативном акте отдельного положения о наложении штрафа на основании такого акта не отменяет полномочий, предоставленных государственным органам законом.

Однако это не означает, что любой акт проверки автоматически доказывает нарушение или что штраф на его основании всегда законен. Необходимо учитывать содержание собранных доказательств, обстоятельства конкретного дела и соблюдение процедуры привлечения к ответственности.

Что решил Верховный Суд и почему дело будут рассматривать снова

Сначала суд первой инстанции встал на сторону предпринимательницы и отменил штраф в размере 240 тыс. грн. Суд обратил внимание, что решение Госслужбы по вопросам труда не содержало надлежащего обоснования того, почему объяснения ФОП и договор о сотрудничестве не были учтены. Также в материалах, исследованных этим судом, он не увидел достаточных доказательств выполнения второй предпринимательницей трудовых функций в интересах истицы.

Апелляционный суд изменил мотивировку решения, оставив отмену штрафа без изменений. В частности, он пришел к выводу, что акт фактической проверки налоговой не может быть основанием для такого решения Госслужбы по вопросам труда.

Госслужба по вопросам труда обжаловала это решение в Верховном Суде. 12 мая 2026 года Верховный Суд согласился, что акт фактической проверки может быть доказательством нарушения трудового законодательства, а полномочия Госслужбы по вопросам труда не исчезают из-за отсутствия отдельного положения в подзаконном акте.

Однако кассационный суд не стал самостоятельно определять, действительно ли вторая ФОП была скрытой наемной работницей. Для этого необходимо было исследовать доказательства, которые не получили надлежащей оценки в апелляции. Среди них – документы об аренде помещения, договоры с другими предпринимателями и обстоятельства фактической работы магазина.

В результате Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Держпраці, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в этот суд. Таким образом, окончательного вывода о том, было ли нарушение трудового законодательства, по этому делу на тот момент не сделали.

На что ФОП стоит обратить внимание, чтобы избежать проблем

Предпринимателям, которые сотрудничают друг с другом, стоит проверить не только наличие договоров, но и реальную организацию работы. Документы должны соответствовать тому, что происходит в бизнесе каждый день. Прежде всего стоит выяснить:

кто организует работу – действительно ли каждый предприниматель самостоятельно определяет, как выполнять свои задачи, или одна сторона руководит другой как работником;

как устанавливается график – само по себе согласованное время доступа в помещение не доказывает трудовых отношений, но обязательный график, контроль присутствия и подчинение внутренним правилам могут иметь значение;

кто получает доход и несет риски – важно понимать, за что именно получает деньги каждый ФОП, кому принадлежат товары и оборудование, кто отвечает за расходы и возможные убытки;

какие именно услуги предусматривает договор – в нем желательно четко описать обязанности сторон, порядок расчетов, ответственность и принципы сотрудничества;

соответствуют ли документы действительности – если договор говорит о партнерстве, а на практике один человек работает продавцом под руководством другого, сам документ не устранит риск претензий.

Общее помещение, оборудование, бренд или другие ресурсы могут быть частью законного сотрудничества. Однако важно иметь понятное документальное оформление и фактические доказательства того, как именно организована деятельность каждого предпринимателя. Ни один отдельный признак сам по себе не должен подменять полную оценку обстоятельств.

Если же человек фактически выполняет работу наемного работника, стоит рассмотреть надлежащее оформление трудовых отношений, а не пытаться заменить их регистрацией ФОП. За установление фактического допуска работника к работе без трудового договора законодательство предусматривает финансовую ответственность, а в зависимости от обстоятельств могут возникнуть и другие налоговые и правовые последствия.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде предлагают отменить налогообложение финансовой помощи, которая предоставляется предпринимателям для развития бизнеса, если источником поступления средств является не государство Украина. Таким образом, на такие предпринимательские гранты предлагают распространить правила, действующие в отношении бюджетных грантов.