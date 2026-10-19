Для украинцев в Польше действуют "неприятные" ограничения: кто может столкнуться с проблемами

Иностранцы – и в т.ч., украинцы – которые ведут индивидуальную хозяйственную деятельность в Польше, могут столкнуться с ограничениями на прямой наем иностранных работников. Причина – требования к месту постоянного пребывания предпринимателя.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там отметили: это касается оформления работников, нуждающихся в специальных документах через центр занятости или воеводу.

"Такие ограничения создают дополнительные трудности для украинцев, которые открыли собственный бизнес в Польше и привлекают сотрудников со статусом PESEL UKR и граждан других стран вне ЕС. В частности, предприниматели не могут оформлять упомянутые категории иностранцев на работу из-за процедуры уведомления, заявления о поручении выполнения работы или разрешения на работу", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, такие предприниматели могут нанимать без ограничений граждан Польши. А кроме того:

стран ЕС;

Европейской экономической зоны;

Швейцарии;

иностранцев, имеющих полный доступ к польскому рынку труда, например – на основании разрешения на постоянное проживание или статус долгосрочного резидента ЕС.

В связи с этим, отмечается, для малого бизнеса в Польше это означает необходимость искать альтернативные способы привлечения персонала. Их же, утверждается, есть три:

Создание sp. z o.o. (аналог украинского ООО).

"Однако это требует дополнительных расходов и административного и бухгалтерского сопровождения. Что для малого бизнеса может оказаться слишком дорогостоящим решением", – рассказали специалисты.

Сотрудничество с иностранными предпринимателями по договорам B2B.

Такой формат, отмечается, возможен при действительно самостоятельной предпринимательской деятельности. Т.е., если фактические условия соответствуют трудовым отношениям, оформление B2B может быть признано неправомерным.

Впроочем, констатируется, такой вариант не всегда приемлем для самих работников. Прежде всего, тех, кто не желает самостоятельно регистрировать JDG (польский "ФОП"), заниматься бухгалтерией, уплатой налогов и другими формальностями.

Сотрудничество с агентством временного трудоустройства, когда официальным работодателем для иностранца является агентство, а не предприниматель-JDG.

При такой модели, отмечается, агентство заключает с работником трудовой или гражданско-правовой договор. А также оформляет необходимые документы для легальной работы, начисляет и уплачивает причитающиеся налоги и взносы в ZUS (управление социального страхования).

При этом, отмечается, предприниматель, пользующийся услугами агентства, заключает с работником договор о предоставлении персонала и оплачивает фактически отработанные работниками часы. А также непосредственно организует работу на своем предприятии, определяет задачи и графики, ведет учет рабочего времени и обеспечивает надлежащие условия и безопасность труда.

"Возможность легально привлекать иностранных работников важна не только для развития украинского предпринимательства в Польше, но и для обеспечения доступа украинцев к работе. Если предприниматель не может оформить работника напрямую, сотрудничество с агентством может стать альтернативой для обеих сторон", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже при оформлении, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает только через несколько месяцев.