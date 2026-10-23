Десятки тысяч украинцев "мобилизовались" в Армию восстановления: какую работу выполняют и сколько зарабатывают

За девять месяцев текущего года работодатели по всей стране в тесном взаимодействии со службой занятости организовали более 84 тысяч вакансий для общественно полезных работ в рамках инициативы "Армия восстановления". Всего бизнес и организации подписали 7,9 тысячи соответствующих соглашений, благодаря чему более 3 тысяч участников впоследствии перешли на постоянное место работы.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Специалисты отметили, что средняя продолжительность участия в проекте составляет 26 дней, а совокупное финансирование программы за этот период достигло почти 838 миллионов гривен.

Где больше всего

Харьковская область – 670 заключенных договоров с работодателями;

– 670 заключенных договоров с работодателями; Черниговская область – 613 заключенных договоров о сотрудничестве.

Кто может присоединиться

Шанс получить работу в "Армии восстановления" есть у:

официально зарегистрированные безработные ;

; внутренне перемещенные лица ( ВПЛ );

); граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах;

специалисты рабочих и технических специальностей, которые ищут новые возможности для трудоустройства.

Для этого нужно обратиться в ближайшее подразделение Государственной службы занятости, ознакомиться с доступными перечнями работ в вашем регионе, получить соответствующее направление и подписать договор.

Такая временная работа может стать мостом к постоянной занятости для тех, кто хорошо себя зарекомендовал. Среди более чем 3 тысяч трудоустроенных на постоянной основе наибольшую долю составляют клиенты из Донецкой области – 334 человека.

Какую работу предлагают

Характер задач определяется потребностями конкретных общин и регионов. Среди наиболее востребованных направлений выделяют:

поддержка жизнедеятельности пострадавших: оказание помощи людям с инвалидностью, детям, пожилым людям и больным, в том числе приготовление бесплатных обедов и выпечка хлеба (6,9 тысячи привлечений);

ремонтно-восстановительные работы : восстановление и благоустройство объектов критической и гражданской инфраструктуры (6,9 тысячи привлечений);

: восстановление и благоустройство объектов критической и гражданской инфраструктуры (6,9 тысячи привлечений); помощь защитникам : плетение маскировочных сетей для военных;

: плетение маскировочных сетей для военных; социальная поддержка в регионах: работа в социальных прачечных и обеспечение первоочередных потребностей населения.

Сколько платят

Заработная плата за полностью отработанный месяц составляет от 1 до 1,5 минимальной зарплаты (по состоянию на 2026 год это 8647-12970,5 грн). А для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок ставка повышена до двух минимальных заработных плат (17294 грн).

Финансирование программы осуществляется за счет выделенных средств в размере 838 млн грн. Продолжительность привлечения зависит от региона: самые короткие сроки зафиксированы на Закарпатье (в среднем 19 дней), тогда как самый длительный цикл зафиксирован на Херсонщине – до 49 дней.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за российских атак, разрушения предприятий и финансовых трудностей бизнеса в Украине начались сокращения персонала. В целом в сентябре 2026 года количество вакансий уменьшилось на 15% по сравнению с прошлым годом.