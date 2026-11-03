D.Solutions запустил возможность управления домашними зарядными станциями Marstek через мобильное приложение

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, интегрировала систему энергоменеджмента YASNO Power EMS в зарядные станции Marstek, что позволит украинцам контролировать работу домашних аккумуляторов, отслеживать уровень заряда и анализировать потребление электроэнергии через мобильное приложение.

Об этом сообщили в D.Solutions.

Отмечается, что благодаря интеграции владельцы зарядных станций Marstek смогут через приложение YASNO Mobile отслеживать состояние оборудования, уровень заряда аккумулятора и мощность его зарядки или разрядки.

Пользователям также будет доступна статистика накопления и использования электроэнергии за день или выбранный период. Это позволит эффективнее контролировать энергопотребление дома и использование накопленной электроэнергии.

Приобрести оборудование с интегрированной системой энергоменеджмента можно будет в магазинах Comfy, Rozetka и YASNO Shop.

Чтобы подключить станцию, достаточно добавить ее в приложении YASNO Mobile через Bluetooth и подключить к домашней сети Wi-Fi. После этого пользователь сможет настраивать параметры работы оборудования, в частности максимальную мощность зарядки.

Напомним, ранее D.Solutions запустил функцию "Автопилот" для домашних систем накопления энергии, которая может помочь сократить расходы на электроэнергию до 20%.