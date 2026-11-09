Отключения света стали непредсказуемыми: энергетики объяснили, как распределяют электроэнергию

Если в соседнем доме уже есть свет, а в вашем нет, это может быть связано с разными линиями электроснабжения, локальными авариями, сложностью ремонтных работ или использованием резервных источников питания. Чтобы выяснить причину отключения, проверьте графики и сообщения своего облэнерго, а если они не объясняют ситуацию – обратитесь в ОСМД или обслуживающую компанию.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Особенности работы энергосистемы, повреждения оборудования, аварийные ситуации и разное подключение домов к электросетям могут влиять на то, когда именно потребители получают электроэнергию.

Что делать, если не возвраща... Источник: Минэнерго Развернуть

Почему в соседнем доме уже есть свет, а в вашем до сих пор нет

Один из самых распространенных вопросов во время отключений – почему в одних домах электроснабжение уже восстановили, тогда как другие остаются обесточенными в течение длительного времени. Причин может быть несколько, и далеко не все они связаны с почасовыми графиками.

После масштабных аварий или повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение восстанавливают постепенно. В первую очередь необходимо обеспечить работу объектов критической инфраструктуры, в частности больниц, водоканалов, детских садов и городского электротранспорта. Такие объекты имеют особое значение для жизнедеятельности городов, поэтому их электроснабжение требует первоочередного внимания.

В то же время скорость возвращения света в жилые дома зависит от масштабов повреждений и сложности ремонтных работ. Если на одном участке сети проблема незначительная, электроэнергию могут восстановить достаточно быстро. Если же поврежденное оборудование требует замены или ремонт осложнен, восстановление может длиться значительно дольше.

Отдельной причиной могут быть локальные аварии в сетях облэнерго или внутридомовых электросетях. Например, после возобновления электроснабжения многие потребители одновременно включают обогреватели, бойлеры, стиральные машины и другие мощные приборы. Из-за резкого увеличения нагрузки оборудование может не выдержать, что приведет к повторному отключению электричества.

В таком случае свет может погаснуть даже после завершения запланированного отключения. Энергетикам или обслуживающей компании придется дополнительно проверить оборудование и устранить неисправность. В то же время наличие освещения в окнах соседнего дома не всегда означает, что там восстановили централизованное электроснабжение. Жители могут использовать зарядные станции, инверторы или другие резервные источники питания. Поэтому визуально определить, подключен ли дом к общей сети, не всегда возможно.

Почему свет чаще всего отключают утром и вечером

Утренние и вечерние часы традиционно являются периодами наибольшего потребления электроэнергии. Именно тогда значительная часть украинцев одновременно пользуется электроприборами, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Утром люди просыпаются, готовят еду, используют бойлеры, электрочайники, утюги и другие приборы. Вечером потребление снова растет, ведь украинцы возвращаются домой, включают освещение, готовят ужин, пользуются бытовой техникой и обогревателями. Такие периоды называют утренним и вечерним максимумами потребления. В это время энергосистеме необходимо обеспечить наибольшее количество электроэнергии.

Если из-за российских обстрелов электростанции повреждены и не могут производить достаточно электроэнергии, а сети не способны передать необходимый объем мощности, возникает дефицит. В такой ситуации диспетчеры вынуждены ограничивать потребление, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

Именно поэтому отключения могут приходиться на часы, когда спрос на электроэнергию максимален. Это не означает, что в другие периоды дефицита нет, но нагрузка на систему может быть меньше. Кроме того, графики могут меняться в зависимости от текущей ситуации. Если объем доступной генерации уменьшается или потребление резко растет, ограничения могут усиливаться. Если ситуация улучшается, энергетики могут сокращать продолжительность отключений.

Почему электричество исчезает не по графику

Почасовые графики отключений не всегда могут предусмотреть все ситуации, возникающие в энергосистеме. Иногда электроснабжение прекращается раньше запланированного времени или не восстанавливается после окончания установленного периода. Одна из причин – аварийные отключения. Их применяют в случаях, когда необходимо срочно снизить нагрузку на энергосистему и предотвратить более масштабные аварии.

Такие ограничения могут вводиться после обстрелов энергетических объектов, повреждения оборудования, резкого роста потребления или других непредвиденных ситуаций. Команды о применении аварийных ограничений дают диспетчеры НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают состояние энергосистемы и реагируют на изменения, которые могут угрожать ее стабильной работе.

После получения соответствующей команды операторы систем распределения, то есть облэнерго, должны выполнить ее в установленные сроки. Согласно приведенным разъяснениям, на это может отводиться примерно 10-15 минут. Важно, что во время аварийных отключений почасовые графики не действуют. Поэтому, даже если по расписанию у конкретной очереди должно быть электричество, его могут отключить из-за аварийной ситуации.

Так же возможно восстановление электроснабжения раньше или позже прогнозируемого времени. В таких случаях необходимо ориентироваться на официальные сообщения энергетиков, а не только на график, опубликованный заранее.

Почему соседние дома отключают в разное время

Еще одна причина, по которой у украинцев могут быть разные графики отключений, – особенности построения электрических сетей. Энергетики не всегда могут отключать отдельные дома по собственному желанию. Во многих случаях ограничения применяют к целым линиям электропередачи, которые могут охватывать значительную территорию.

К одной линии могут быть подключены жилые дома, предприятия, учреждения и другие объекты. Из-за этого даже небольшие различия в схеме электроснабжения могут приводить к разным графикам для потребителей, проживающих рядом.

Например, два дома, расположенные через дорогу, могут получать электроэнергию от разных линий. Одну из них в определенное время отключают, тогда как другая продолжает работать. Соответственно, жители одного дома остаются без света, а в другом электроснабжение не прекращается.

Иногда разные линии питания могут быть даже в пределах одного многоквартирного дома, отдельные подъезды могут иметь разные графики. В результате соседи, живущие через стену, иногда получают электроэнергию в разное время.

Такие ситуации не обязательно свидетельствуют о нарушении правил распределения электроэнергии. Они могут быть связаны с техническими особенностями сети, схемами подключения и необходимостью выполнять диспетчерские команды.

Как узнать, почему нет света именно в вашей квартире

Если электроэнергия отсутствует дольше, чем предусмотрено графиком, стоит проверить информацию на официальных ресурсах оператора системы распределения, который обслуживает ваш адрес. В первую очередь необходимо выяснить, действуют ли в регионе аварийные отключения. Если они введены, отсутствие электроэнергии может быть связано с экстренными ограничениями, которые не учитываются в обычном почасовом графике.

Также стоит проверить, к какой очереди или подочереди относится конкретный адрес. Отмечается, что это поможет понять, когда электроснабжение должно быть ограничено в соответствии с опубликованным расписанием.

Особое внимание следует обратить на сообщения о локальных авариях, повреждении оборудования и ремонтных работах. Если на определенном участке сети возникла неисправность, электроснабжение могут восстановить независимо от графиков. Если же на официальных ресурсах облэнерго нет информации об аварийных отключениях, а ваш адрес не подпадает под почасовые ограничения, стоит обратиться в ОСМД или обслуживающую компанию.

Причина может заключаться во внутридомовой электросети, неисправности оборудования или проблемах с подачей электроэнергии в конкретный подъезд или квартиру. Таким образом, отсутствие света не всегда означает, что ваш дом отключили согласно графику.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего атомные электростанции вынуждены ограничивать генерацию. После ударов также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование.