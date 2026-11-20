Были связаны с "Химпромом": в Украине накрыли международную сеть "офисов", которые выманивали деньги
Сеть кол-центров связывают с "Химпромом".
Источник: ОГП
В Украине и еще трех европейских странах завершили международную спецоперацию Connect против сети мошеннических колл-центров, связанной с преступной группировкой "Химпром". Злоумышленники звонили гражданам стран ЕС, представлялись сотрудниками банков или полиции и убеждали переводить сбережения на якобы безопасные счета или конвертировать их в криптовалюту. Мошеннические "офисы" действовали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, а сама преступная организация работала на территории четырех государств.
В рамках расследования 16 лицам сообщили о подозрении, еще 39 участников организации экстрадировали по запросам правоохранителей Чехии, Латвии и Литвы. О завершении операции сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).
Заключительный этап состоялся 19 ноября. Тогда пятерым лицам сообщили о подозрении в участии в преступной организации и пособничестве в мошенничестве. Четверым из них дополнительно инкриминируют пособничество в оконченных покушениях на мошенничество.
Задержанный в ходе спецоперации.
Источник: ОГП
Троих подозреваемых задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Четверо подозреваемых находятся в международном розыске.
Всего объявлено 16 подозр.
Источник: ОГП
Как мошенники выманивали деньги у европейцев
По данным следствия, участники сети использовали технологии массовых телефонных звонков, подмену номеров и заранее подготовленные сценарии разговоров. Они сообщали потенциальным жертвам, что посторонние лица якобы получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить деньги.
Спецоперацию завершили 19 ноября.
Источник: ОГП
Чтобы "защитить" сбережения, людям предлагали срочно перевести средства на специальные безопасные счета или обменять их на криптовалюту. На самом деле таким способом мошенники присваивали деньги потерпевших. В частности, использовали:
- спуфинг – подмену номера телефона, чтобы звонок выглядел как обращение из банка или другого учреждения;
- вишинг – телефонное мошенничество, во время которого людей обманом вынуждают раскрыть конфиденциальную информацию или перевести деньги;
- технологии массовых звонков для одновременного контакта с большим количеством потенциальных жертв.
Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Среди прочего они говорили о расследовании дел, связанных с деятельностью группировки "Химпром".
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