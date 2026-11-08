Дома украинцев собираются сносить: "слуга народа" рассказала, к чему готовятся во власти

Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила:

Вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома", обсуждается.

Это не будет 100%-ная планка – ведь точно "будут люди, которые скажут, что ничего не хотят".

"Всегда будут те, кто скажет, что, условно, 70 лет жили в этом доме и никуда уже не хотят переезжать. Но 100% – нереальная цифра. Потому что тогда ни одна "хрущевка" не пройдет через реновацию или за счет ее не будет осуществлено новое строительство", – объяснила Шуляк.

Где украинцы будут жить после сноса их домов

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Сначала нужно принять закон

Впрочем, отметила нардеп, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако:

Он пока прошел лишь 1-е чтение.

Сейчас его "готовят на 2-е".

Какой документ советуют заключать украинцам юристы при аренде квартир

В то же время, юристы советуют украинцам при съеме жилья оформлять договор аренды – ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам. Сам же договор, подчеркивается, должен содержать ряд пунктов. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально, подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение жилья в аренду. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. Например, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что на 42% превышает прошлогоднюю.