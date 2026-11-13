Бренд "Королевский вкус" приостановил работу в Украине: какие продукты могут исчезнуть

Компания "Виктор и К", которой принадлежит бренд "Королевский Вкус", прекратила закупку масличных культур, приостановила производство и сократит часть работников. Сейчас завершается отгрузка готовой продукции – подсолнечного масла, майонезов, соусов и других продуктов.

Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы предприятия Геннадия Тертичного. "Самое тяжелое в этой ситуации – то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", – подчеркнул он.

Представитель компании объяснил такое решение критической ситуацией в энергетике и постоянной угрозой российских обстрелов. Постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза ракетных и дроновых ударов создает дополнительные риски для наших работников.

По словам Тертичного, это официальная позиция компании, и больше информации не предоставят.

Что известно о "Королевский вкус"

"Виктор и К" – предприятие Кировоградской области, специализирующееся на производстве продуктов питания. Под торговой маркой "Королевский вкус" в Украине продаются:

подсолнечное масло ;

; майонез, кетчуп и другие виды соусов;

консервированные продукты ;

; макаронные изделия;

сгущенное молоко ;

; другие продукты.

В Украине остановился крупнейший производитель подсолнечного масла

За день до этого об остановке всех своих маслоэкстракционных заводов и закупки семян сообщил агрохолдинг "Кернел", который является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине. Его продукция известна украинцам под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак".

Заявление было сделано после ряда целенаправленных атак со стороны российской оккупационной армии, в частности за последние несколько суток. В результате были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары. Сейчас компания продолжает отгружать продукцию из имеющихся складских запасов.

Ряд других крупных участников масложировой отрасли также остановили работу: Delta Wilmar Ukraine, Нежинский жиркомбинат, завод "Потоки". Впрочем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заверяет, что на данном этапе это не повлияет на наличие масла на полках, но может нанести серьезный удар по аграриям.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на фоне обстрелов закупочные цены на подсолнечник в Украине упали до 15-16 тыс. грн/т. В то же время экспорт в Турцию и Болгарию осложняют пошлины.