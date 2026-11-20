Бизнесу могут разрешить бронировать 100% работников: часть из них придется "отдавать" ежемесячно

В Украине могут вернуть возможность для бизнеса бронировать от мобилизации до 100% военнообязанных работников. Предложенная правительством модель включает обязанность для предприятий ежемесячно направлять 1% персонала в войска.

Как сообщает народный депутат Александр Федиенко ("Слуга народа"), соответствующее поручение зафиксировано в протоколе заседания Кабинета министров от 23 октября 2026 года.

Что предлагается

Механизм полного бронирования работников поручили разработать Министерству экономики и Министерству обороны, а также Генштабу ВСУ. Главным условием для компаний должно стать выполнение мобилизационного обязательства – ежемесячное направление в войска до 1% своих военнообязанных работников. При этом им гарантируется:

определенный срок прохождения службы;

сохранение рабочих мест и заработной платы.

Таким образом, правительство пытается объединить две приоритетные задачи: бесперебойное пополнение армии личным составом и сохранение критически важного кадрового потенциала экономики.

Ключевые юридические и практические пробелы

Несмотря на концептуальную логику, между идеей и ее практическим внедрением остается ряд неурегулированных правовых коллизий. Они и могут помешать реализации такого предложения, объясняют в "Судебно-юридической газете".

Неясный механизм отбора

Украинское законодательство не наделяет работодателя полномочиями самостоятельно осуществлять призыв. Пока не определено, кто именно будет обеспечивать направление людей в армию (бизнес, ТЦК или государство) и будет ли такой процесс добровольным.

Отсутствие гарантий возвращения работников

В протоколе говорится о службе "на определенный срок", но ее конкретная продолжительность не установлена. Действующее законодательство четко разграничивает основания для отсрочки (ст. 23 Закона о мобилизации) и основания для увольнения со службы (ст. 26 Закона о воинской обязанности), поэтому без изменений в законах бизнес рискует навсегда потерять специалистов, несмотря на обещания сохранить за ними рабочее место.

Сложности с расчетом квоты

Неизвестно, как рассчитывать 1% на небольших предприятиях (например, 0,8 человека из штата в 80 военнообязанных) и учитывать ли работников, у которых уже есть отсрочка по другим причинам. За год отчисления по 1% в месяц могут забрать до 12% коллектива, что станет критическим ударом для отраслей, испытывающих дефицит инженеров, энергетиков или связистов.

Ранее в правительстве уже заявляли о намерении подготовить прозрачный порядок полного бронирования с мобилизационным обязательством до 1 декабря 2026 года. Эксперты подчеркивают, что для безопасной работы новой системы государство должно сначала принять необходимые законодательные изменения и согласовать процедуры с работодателями, чтобы бизнес не стал заложником юридически невыполнимых требований.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако в этом случае риск отказа пограничников в выезде возрастает.