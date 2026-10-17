Бизнес жалуется на острый дефицит рабочей силы: это по-прежнему остается главной проблемой
Работа украинцев.
Источник: Pixabay
Дефицит рабочей силы остается главным препятствием для деятельности украинских предприятий. В то же время из-за усиления атак на логистику и энергетику на второе место среди ключевых вызовов поднялся фактор опасности.
Об этом свидетельствуют результаты 53-го ежемесячного опроса New Monthly Enterprises Survey (NRES), проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в сентябре среди 467 предприятий. Главные вызовы: кадровый голод и риски безопасности.
Дефицит кадров
- В сентябре на нехватку работников указали 67% опрошенных ( в августе — 69%);
- 58,9% компаний отметили, что им стало сложнее находить квалифицированных специалистов;
- 38,5% испытывают обострение проблем с поиском неквалифицированного персонала.
Опасность работы
Поднялась на 2-е место (рост с 48% в августе до 59% в сентябре). Это второй по величине показатель за всё время наблюдений с мая 2022 года — выше он был только в октябре 2024 года (62%).
"Усиление атак на нашу логистическую инфраструктуру и энергетику заставило бизнес уделять больше внимания вопросам безопасности работы... Если в августе об этом препятствии говорили 50% крупных предприятий, то в сентябре — уже более 70%", — отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.
Больше всего риски безопасности беспокоят предприятия в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Киевской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях и в городе Киеве – там более 80% респондентов считают небезопасные условия существенным барьером.
Рейтинг других препятствий для бизнеса
- Рост цен на сырье и материалы – 47% (опустился на 3-е место);
- Сложности с перевозкой товаров по Украине – 31% (рост с 26%);
- Снижение спроса на продукцию/услуги – 30%;
- Нехватка оборотных средств – 16%;
- Разрыв цепочек поставок – 15%;
- Перебои с электро-, водо- или теплоснабжением – 12%.
В августе из-за отключений электричества бизнес потерял в среднем 4% рабочего времени (больше всего – машиностроение, 7%). Временно приостанавливали работу 28% предприятий.
В то же время о коррупции (8%) и давлении со стороны контролирующих или правоохранительных органов (3%) бизнес упоминает реже, поскольку эти проблемы отходят на второй план по сравнению с военными рисками.
Планы по найму и оценка роли государства
В ближайшее время бизнес не ожидает существенных изменений в сфере занятости:
- Увеличивать штат планируют лишь 1,7% предприятий.
- Сокращение планируют 8,4%.
- Отправить сотрудников в вынужденный отпуск намерены 2,9%.
- Оценка экономической политики правительства:
- 52% бизнеса воспринимают правительство как "регулятора";
- 20% считают его "препятствием";
- Лишь 7% называют государство "партнером", а 0% — "другом".
Источники компенсации убытков и налоговые вопросы
Большинство предпринимателей убеждены, что компенсация убытков от войны должна происходить за счет России (51,6%) и международной помощи (51,2%).
Идею повышения налогов бизнес воспринимает крайне негативно: 69,4% выступают против повышения налоговых ставок, даже если это будет означать меньший объем государственной поддержки. Повышение НДС для компенсации убытков поддерживают лишь 1,3% опрошенных, а повышение других налогов – 4,3%.
Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.
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