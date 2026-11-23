Бесплатная услуга ПриватБанка станет платной: за что придется платить с 1 января

С 1 января 2027 года получение перевыпущенной карты ПриватБанка по почте в Украине будет стоить 80 грн, а международная доставка будет оплачиваться по отдельным тарифам. При этом оформление карты при открытии нового счета останется бесплатным, а для некоторых популярных карт введут годовой лимит заказов.

Об этом говорится на официальном сайте банка. Новые правила коснутся тех, кто заказывает перевыпуск карты и хочет получить ее не в отделении, а по почте. При этом для клиентов, открывающих новый счет, доставка карты останется бесплатной.

За что ПриватБанк будет брать 80 грн

С начала 2027 года платной станет услуга организации доставки пластиковых карт, оформленных в рамках перевыпуска. В Украине ее стоимость составит 80 грн с НДС. Таким образом, клиентам, которые привыкли заказывать новую карту через приложение и получать ее в почтовом отделении или почтомате, придется учитывать дополнительные расходы.

Ранее такая услуга была бесплатной, однако банк пересматривает тарифные условия. Нововведение касается именно доставки перевыпущенных карт, а не всех случаев оформления банковского пластика.

Если же человек открывает новый счет в ПриватБанке, карту ему отправят бесплатно. То есть за оформление нового банковского продукта и получение карты клиент не будет платить за доставку.

Сколько будет стоить доставка карты за границу

Для клиентов, которые находятся за пределами Украины, также изменятся условия получения перевыпущенных карт. Отправка за границу будет осуществляться по отдельным дифференцированным тарифам. Окончательная стоимость будет зависеть от направления и выбранного оператора доставки.

Получить карту за пределами Украины можно через "Нову пошту" или "Укрпошту". Сроки доставки различаются в зависимости от страны: отправка "Новою поштою" может занять от 3 до 14 дней, тогда как "Укрпоштою" – ориентировочно от 7 до 30 дней.

В пределах Украины доставку обычно осуществляет "Нова пошта". В стандартных случаях карта может поступить уже на следующий день после оформления заказа, хотя фактические сроки зависят от маршрута и работы оператора.

Как заказать карту ПриватБанка по почте

Оформить пластиковую карту с доставкой можно дистанционно, без необходимости посещать банковское отделение. Для этого клиенту нужно воспользоваться приложением Приват24. Процедура включает несколько шагов:

открыть в приложении Digital-карту или выбрать имеющуюся карту, которую нужно перевыпустить;

перейти в настройки выбранной карты;

найти опцию заказа пластиковой карты. Выбрать доставку и почтового оператора;

указать необходимые данные для получения карты в Украине или за границей.

после оформления заказа клиенту остается дождаться доставки.

Такой способ получения карты позволяет не тратить время на дорогу в отделение и получить пластик в удобном месте. Помимо введения платы за доставку, для некоторых карточных продуктов будет действовать ограничение на количество заказов. В частности, речь идет о картах "Универсальная", "Универсальная Gold" и "Карта для выплат".

Для них установят лимит – не более шести заказанных карт всех типов в год. Поэтому клиентам, которые часто перевыпускают карты или заказывают дополнительный пластик, стоит учитывать не только новую стоимость доставки, но и установленное количество заказов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, клиенты Ощадбанка с тарифными пакетами MORE, "Мой счет", "Моя карта" и "Зарплатный" смогут получать мгновенные карты по почте, доставка будет стоить 80 грн по Украине, 500 грн в отдельные страны и 1000 грн в другие государства. До 30 июня 2027 года услуга будет бесплатной, а изменения тарифов вступят в силу 10 декабря 2026 года.