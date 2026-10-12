Бессент обвинил Европу в лицемерии: соглашение Трампа с Путиным повлияло на цены на нефть

США договорились с Россией о дополнительных поставках дизельного топлива, а американский министр финансов Скотт Бессент назвал критику со стороны Европы лицемерием, обвинив европейские страны в продолжении финансирования РФ через закупку энергоносителей. После заявления Трампа о якобы достигнутом "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией нефть марки Brent подешевела до 103,34 доллара за баррель, однако Киев не подтвердил окончательной договоренности, а российские удары по украинской энергетике продолжились.

Об этом пишет Financial Times. В понедельник, 12 октября, стоимость нефти марки Brent во время утренних торгов в Азии упала на 1,3% — до 103,34 доллара за баррель.

В то же время фьючерсы на американское печное топливо, которые используются в качестве ориентира для оценки цен на дизельное топливо, подешевели на 3% — до 4,60 доллара за галлон. Отмечается, что именно такой стала реакция рынка на заявления американского президента о договоренностях с Кремлем.

США договорились с Россией о дизельном топливе против

Новую волну споров между США и европейскими партнерами вызвало объявление Трампом о договоренности с Путиным относительно возвращения российского дизельного топлива на мировой рынок. Соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу, 9 октября. По замыслу Вашингтона, увеличение предложения нефтепродуктов должно помочь снизить их стоимость, в частности на внутреннем рынке Соединенных Штатов.

Однако такой подход вызвал критику со стороны Европы, которая после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ввела ряд ограничений в отношении российского энергетического сектора. Продажа нефти и нефтепродуктов остается одним из источников доходов российской экономики, а значит, любое расширение торговли этой продукцией ставит под сомнение эффективность санкционного давления на Москву.

На критику отреагировал министр финансов США, назвавший позицию европейцев "полным лицемерием". По его словам, после начала полномасштабной войны европейские страны якобы передали России через закупку энергоносителей больше денег, чем направили на помощь Украине. Причиной он назвал неспособность Европы полностью отказаться от российских энергетических ресурсов.

В Вашингтоне настаивают, что главная цель соглашения с Путиным заключается в защите экономических интересов американцев. По словам министра финансов, снижение цен на дизельное топливо также позволит администрации Трампа вернуться к решению вопросов, связанных с Ираном.

Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией

Еще одним событием, повлиявшим на мировые энергетические рынки, стало заявление президента США о якобы достигнутом перемирии между Украиной и Россией в части ударов по энергетической инфраструктуре. В воскресенье, 11 октября, Трамп опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что обе стороны согласились прекратить соответствующие атаки.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" — написал американский президент. По информации Financial Times, администрация Трампа пыталась добиться прекращения украинских ударов на большие расстояния по российской энергетической инфраструктуре, используя в качестве инструмента давления военную помощь.

Такая позиция связана со стремлением американской администрации стабилизировать международные энергетические рынки. Удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим энергетическим объектам могут повлиять на объемы производства и экспорта топлива, усиливая опасения относительно перебоев с поставками.

Почему Трампу нужно срочно снизить цены на топливо

Энергетическая политика администрации США все теснее связана с внутриполитической ситуацией в стране. В начале ноября американцы будут голосовать на промежуточных выборах в Конгресс, а высокие цены на топливо могут стать одним из факторов, которые повлияют на настроения избирателей.

Подорожание дизельного топлива особенно ощутимо сказывается на транспортной отрасли, сельском хозяйстве, промышленности и логистических компаниях. Рост затрат на перевозки и производство может постепенно отразиться и на стоимости товаров для конечных потребителей.

Поэтому администрация Трампа заинтересована не только в удешевлении бензина для американских автомобилистов, но и в стабилизации рынка дизельного топлива, от которого зависят многочисленные секторы экономики. Как отметил в Financial Times Энтони Юэн, руководитель отдела энергетической стратегии Citigroup, нынешняя политико-экономическая ситуация создает для американских властей значительный стимул прибегать к дополнительным мерам.

Эксперт также обратил внимание на особенности потребления дизельного топлива в США. По его словам, в округах, где преобладают сторонники Республиканской партии, обычно потребляется больше дизельного топлива. Высокие цены могут особенно ощутимо повлиять на часть избирателей, поддержка которых важна для Трампа и его политической силы.

Нефть и дизельное топливо начали дешеветь

Первые результаты заявлений американского президента уже проявились на биржевых торгах. По данным Financial Times, в понедельник, 12 октября, во время утренней азиатской сессии была зафиксирована следующая динамика:

нефть Brent подешевела на 1,3% — до 103,34 доллара за баррель;

фьючерсы на американское печное топливо потеряли 3% стоимости — до 4,60 доллара за галлон.

Печное топливо является важным ориентиром для американского рынка дизельного топлива, поскольку эти продукты относятся к близким категориям нефтепродуктов. Поэтому изменения его биржевой стоимости могут свидетельствовать об общих ожиданиях участников рынка относительно будущих цен на дизельное топливо.

Вэй Ли, руководитель подразделения инвестиций в различные классы активов BNP Paribas Securities China, пояснил, что оптимизм инвесторов в отношении договоренности между Трампом и Путиным способствовал снижению фьючерсных цен. Если дополнительные поставки действительно поступят на международный рынок, это может ослабить дисбаланс между спросом и предложением.

Россия может поставить США более миллиона тонн дизельного топлива

По сообщению Reuters, Трамп назвал и конкретные объемы планируемых поставок российского дизельного топлива. Согласно объявленному плану, Россия должна обеспечить более 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн — в ноябре, а впоследствии дополнительно 1 млн тонн.

В целом речь идет о более чем 1,8 млн тонн топлива, хотя фактические сроки и выполнение договоренности еще предстоит подтвердить. В то же время эксперты сомневаются, что эти объемы смогут существенно повлиять на американские цены.

По информации The Guardian, транспортировка топлива может занять до трех недель, а запланированные поставки остаются относительно небольшими по сравнению с мировым потреблением. Группа американских сенаторов от обеих партий призвала администрацию Трампа пересмотреть решение, поскольку закупка российского дизельного топлива может обеспечить Кремлю дополнительные доходы для финансирования войны.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа о перемирии

Несмотря на утверждение американского президента о достигнутом "энергетическом перемирии", украинская сторона не подтвердила наличие окончательно согласованной договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение Трампа стало для него неожиданностью.

В то же время он подчеркнул готовность Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии, что Москва также прекратит атаки на украинскую инфраструктуру. По данным Associated Press, уже после объявления Трампом перемирия Россия продолжила атаковать украинские энергетические объекты, в частности был зафиксирован удар по электростанции в Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, администрация Трампа угрожает лишить Киев программы закупок оружия PURL и разведывательных данных, если Силы обороны продолжат обстреливать НПЗ страны-агрессора России. Соответствующие звонки 10 и 11 октября получали украинские и европейские чиновники.