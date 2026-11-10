Банк заблокировал карту украинца из-за пополнений на 34,5 тыс. грн: потребовали подтвердить источник доходов и предоставить договоры

Клиенту А-Банка заблокировали возможность переводить и снимать деньги с карты после проверки финансовых операций. Причиной стали пополнения карты на общую сумму 34,5 тыс. грн, которые мужчина объяснил возвратом долгов и помощью воинской части. Банк потребовал документы, подтверждающие эти операции, а после отказа предоставить их решил прекратить обслуживание клиента.

Мужчина обратился в суд, который обязал банк вернуть остаток средств, однако признал само блокирование законным. Об этом говорится в решении Дарницкого районного суда по делу №753/3008/26.

Как выяснилось во время рассмотрения дела, мужчина открыл карту "Зелена" в А-Банке 10 декабря 2024 года. Уже в январе 2025-го на его счет поступило 34 580 грн. Из этой суммы 22 500 грн составляли переводы собственных средств из других банков, еще 10 500 грн поступили от другого лица, а 1580 грн вернулись после неудачной операции.

29 января мужчина совершил три перевода на 1650, 450 и 2000 грн. Однако при попытке перевести еще 2820 грн операцию заблокировали. Банк ограничил переводы с карты на карту и снятие наличных, а от клиента потребовал документы о происхождении средств.

В частности, финансовое учреждение попросило предоставить справки о доходах, налоговую декларацию или другие документы, объясняющие движение денег.

Мужчина отправил декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2024 года. Однако банку этого оказалось недостаточно. Его представители захотели выяснить, почему на счет регулярно поступали переводы от других физических лиц.

Клиент объяснил, что деньги поступали как возврат долгов или небольших займов, а также в связи с помощью воинской части, где он раньше проходил службу.

После этого банк попросил предоставить расписки или договоры, подтверждающие займы. Однако мужчина отказался. Он объяснил, что закон не обязывает оформлять такие документы, а его устных объяснений должно быть достаточно.

В результате банк признал операции рискованными и решил прекратить обслуживание клиента.

Сам мужчина захотел закрыть счет и перевести остаток в размере 5320 грн на свою карту в другом банке. Для этого еще 17 февраля 2025 года он подал соответствующее заявление. Однако деньги так и не получил.

Клиент несколько раз обращался в А-Банк и жаловался в Национальный банк Украины. В ответ ему сообщали о необходимости предоставить документы для проверки или заполнить заявление по установленному банком образцу.

В итоге мужчина обратился в суд. Он требовал признать блокировку незаконной, обязать банк закрыть счет и вернуть 5320 грн, а также выплатить 10 тыс. грн компенсации морального вреда.

Суд пришел к выводу, что банк неправомерно не выполнил заявление клиента о закрытии счета и перечислении остатка денег. Поданное мужчиной заявление соответствовало установленным требованиям, а банк не предоставил доказательств, которые опровергали бы факт невозврата средств.

Как ранее писал OBOZ.UA, Франковский районный суд Львова отказал ПриватБанку во взыскании задолженности с клиентки и частично удовлетворил ее встречный иск. Суд обязал банк списать кредитный долг в размере 142,7 тыс. грн, возникший в результате действий мошенников, вернуть списанные средства и выплатить женщине компенсацию за моральный вредв размере 20 тыс. грн.