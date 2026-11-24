АЗС не стали удерживать цены: сколько теперь стоит литр бензина в Украине

Украинские АЗС существенно снизили цены на бензин А-95. Так, 24 ноября они продают его в среднем по 82,26 грн/л, что сразу на 1,42 грн/л ниже, чем было днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (29 ноября) заправки еще больше снизят цены.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: речь идет об удешевлении в пределах 4-5 грн/л.

"К тому же сети готовятся к "Черной пятнице", которая в этом году приходится на 27 ноября. В этот день скидки на бензин на АЗС могут составить 5 грн/л и больше", – ацентировали аналитики.

Украинские АЗС существенно с... Источник: "Минфин" Развернуть

В целом же, подчеркивается, вниз цены на бензин в Украине толкает ряд факторов. В частности:

Все та же подготовка сетей к "Черной пятнице".

Ослабевший спрос на нефть в США.

"По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе (16-22 ноября. – Ред.) запасы сырой нефти и топлива в стране увеличились из-за сокращения спроса на нефтепродукты и резкого роста импорта нефти", – объяснили авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 77,99-89,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены – на АЗС VostokGaz.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщал OBOZ.UA, во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку именно дизель – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.