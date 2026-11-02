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Рост цен на популярный в Украине продукт обогнал инфляцию: сколько стоит килограмм

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация – сало на сковороде
Сколько стоит сало в Украине в октябре 2026 года. Иллюстрационное изображение. Источник: Magnific

Цены на сало в Украине продолжают расти – в сентябре стоимость этого популярного продукта достигла 219,78 грн за килограмм, что стало новым абсолютным максимумом. Разница между разными регионами может превышать 110 грн, но дороже всего – в Киевской, Черниговской и Запорожской областях. А в супермаркетах можно найти даже акционные предложения до 210 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики и мониторинга цен OBOZ.UA в крупных торговых сетях. Отмечается, что за месяц цена выросла на 3,6% – в августе сало стоило в среднем 212,05 грн/кг, то есть на 7,7 грн дешевле.

Следует отметить, что темпы роста цен на сало опередили и показатель базовой инфляции – она составила 2,0% и 8,8% к августу-2026 и сентябрю-2025 соответственно. В целом индекс потребительских цен на сало в октябре 2026 года составил 102,74% – это означает, что за месяц средние цены выросли на 2,74%.

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В каких регионах сало самое дорогое и самое дешевое

  • Киевская область – 273,63 грн/кг.
  • Черниговская – 267,26 грн/кг.
  • Запорожская – 242,53 грн/кг.
  • Черкасская – 234,81 грн/кг.
  • Харьковская – 231,03 грн/кг.
  • Сумская – 230,79 грн/кг.
  • Черновицкая – 230,18 грн/кг.
  • Житомирская – 223,73 грн/кг.
  • Львовская – 220,08 грн/кг.

Самый доступный ценник по итогам мониторинга зафиксирован в Тернопольской области – 155,68 грн за килограмм. Это почти на 118 грн меньше, чем в Киевской области. Разрыв в стоимости между самым дорогим и самым дешевым регионом составляет около 75,8%.

Также выгодными ценами отличаются Хмельницкая область (168,96 грн/кг), Кировоградская область (183,23 грн/кг) и Полтавская область (186,91 грн/кг). Региональный разброс цен объясняется спецификой местного предложения и производства, логистическими расходами, а также структурой торговли в каждой отдельной области.

Цены на сало в супермаркетах

Следует отметить, что средний показатель Госстата не означает, что сало по 219,78 грн/кг можно купить во всех магазинах, ведь производители и торговые сети придерживаются разной ценовой политики. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что по состоянию на 2 октября в крупных магазинах цены на сало такие:

  • "Сильпо" – 269 грн/кг (акционная цена, тогда как обычная – 299 грн/кг);
Цены на сало в ''Сильпо''

Цены на сало в "Сильпо". Источник: "Сильпо"

  • Varus – 209,90 грн/кг (акционная цена, тогда как обычная – 249,90 грн/кг);
  • Auchan – 255,80 грн/кг;
  • АТБ – 240,69 грн/кг.
Цены на сало в АТБ

Цены на сало в АТБ. Источник: АТБ

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца 2026 года в Украине ожидается подорожание ряда продуктов, картофель может стоить 19-23 грн за килограмм, хлеб – подорожать еще до 10%, а отдельные другие товары – на 15-20%. В то же время эксперты не прогнозируют дефицита продовольствия, поскольку предложение на рынке остается достаточным, а покупательная способность населения сдерживает резкое повышение цен.

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