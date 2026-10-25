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Снятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанке

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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В ПриватБанке ограничили выдачу налички
В ПриватБанке ограничили выдачу налички. Источник: ПриватБанк

В украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. Они предусматривают, что клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что лимиты могут отличаться в зависимости от того, снимаются деньги:

  • в банкомате;
  • на кассе банка;
  • в супермаркете, на АЗС и т.п.

К примеру, в кассе банка снять можно максимум 100 тыс. грн в день. В торговых точках – до 6 тыс. грн.

Можно ли снимать деньги с карт других банков

Кроме того, подчеркнули в банке, лимиты действуют и на снятие через ПриватБанк наличности с карт других банков. Стандартное ограничение составляет 20 тыс. грн:

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  • в кассах банка эту сумму можно снять либо за 1 раз, либо в течение суток;
  • в банкоматах – либо за 1 раз, либо в течение 3 часов.

При этом стоит помнить: банк-владелец карты может выставлять собственные индивидуальные ограничения. А потому при снятии наличных сначала стоит их уточнить.

Какие лимиты действуют на снятие денег за границей

Также лимиты действуют и на снятие денег за границей. В частности:

  • С гривневых карт – 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.
  • С долларовых/евровых карт – 200 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

При этом, напоминается, при снятии наличных с карт ПриватБанка за границей взимается комиссия. Она составляет 2% от суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные, настоятельно рекомендуется карту поменять.

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