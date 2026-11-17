В Украине 40-летний житель Львовской области пытался ввезти из Италии 142 бутылки незадекларированного вина, среди которых были экземпляры 1932 и 1939 годов производства, а сам мужчина утверждал, что нашел алкоголь на свалке возле заброшенного завода. За нарушение таможенных правил ему грозит штраф в размере до 100% стоимости вина с конфискацией всей партии.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Необычную находку обнаружили во время таможенного контроля грузового автомобиля на пункте пропуска "Дякове".

Нашел на свалке в Италии: что перевозил водитель

За рулем грузовика находился 40-летний житель Львовской области, который возвращался из Италии. Согласно сопроводительным документам, транспортное средство перевозило сборный груз, среди которого были кондитерские изделия, сантехника, трикотаж, товары для дома, а также моющие средства, ароматизаторы и лекарственные препараты.

Однако во время углубленного досмотра таможенники обнаружили среди задекларированных товаров совершенно другой груз – крупную партию итальянского вина. Всего насчитали 142 бутылки разного ассортимента, которые не были указаны в документах. Объяснение водителя оказалось довольно необычным.

По его словам, алкоголь он нашел на свалке возле завода в Италии, который уже прекратил работу. Мужчина решил забрать бутылки и перевезти их в Украину. Впрочем, независимо от происхождения находки, для перемещения алкоголя через таможенную границу действуют установленные законодательством правила. Поэтому незадекларированная партия сразу заинтересовала контролирующие органы.

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В грузовике нашли вино 1932 года: какие бутылки изъяли

Больше всего в этой истории привлекает внимание возраст найденного алкоголя. Среди 142 бутылок были напитки разных годов производства – с 1932-го по 2014-й. В частности, одну бутылку датировали 1932 годом, а еще четыре – 1939-м. Таможенники также идентифицировали несколько известных итальянских торговых марок, среди которых:

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Sammarco Rosso Scialletti;

Cantina Produttori Cormons Vino della Pace;

Scialletti Donna Ester Montepulciano d’Abruzzo DOC;

Scialletti Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG;

Scialletti Sammarco Rosso.

Речь идет о красных, белых и розовых винах различного ассортимента. На части бутылок есть маркировка, свидетельствующая об их возрасте в несколько десятилетий.

Для коллекционеров такие экземпляры потенциально могут представлять особый интерес. В то же время сам год производства еще не гарантирует высокой стоимости, значение имеют производитель, происхождение, состояние бутылки, условия хранения, уровень наполнения и подлинность напитка.

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Сколько может стоить найденное вино

Предварительная оценка, приведенная Закарпатской таможней, свидетельствует, что на украинском рынке одна бутылка такого вина может стоить около 2,5 тыс. грн. В то же время отдельные экземпляры с длительной выдержкой, которые могут заинтересовать коллекционеров, оценивают значительно дороже – в пределах 20-30 тыс. грн за бутылку.

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Однако это предварительные ориентиры, а не окончательная стоимость всей партии. Сейчас алкоголь передали на экспертную оценку, которая должна определить его общую стоимость. Если учитывать только ориентировочную стоимость в 2,5 тыс. грн за бутылку, 142 единицы могут оцениваться примерно в 355 тыс. грн.

Но окончательная сумма будет зависеть от результатов экспертизы и характеристик каждого экземпляра. Особое внимание могут привлечь пять бутылок, датированных 1932 и 1939 годами. Их потенциальная коллекционная ценность может существенно отличаться от стоимости обычного вина, однако подтвердить это должна экспертная оценка.

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Какое наказание грозит водителю

По факту перемещения незадекларированной алкогольной продукции в отношении водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Норма касается перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. В частности, ответственность может наступить за использование способов, затрудняющих обнаружение товаров, или за подачу документов с недостоверными сведениями об их количестве или наименовании.

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Санкция части первой статьи 483 Таможенного кодекса предусматривает штраф в размере от 50% до 100% стоимости предметов нарушения с конфискацией этих товаров. Таким образом, если вина водителя будет установлена, финансовые последствия могут оказаться значительными. Размер возможного штрафа будет зависеть от стоимости изъятой партии, которую сейчас устанавливают эксперты.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, на пограничном пункте пропуска "Тиса" в автобусе из Вены обнаружили 360 шприц-ручек Mounjaro с тирзепатидом, которые были спрятаны в термосумках и коробках из-под печенья, а предварительная стоимость партии составляет около7-7,7 млн грн. Препараты изъяли до решения суда, а в отношении водителя составили протокол по признакам нарушения таможенных правил из-за перемещения товара с сокрытием от таможенного контроля.