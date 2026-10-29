Взломали крупнейшую в мире криптовалютную биржу: злоумышленники вывели миллиарды долларов

Криптобиржа Binance могла подвергнуться хакерской атаке, в результате которой из ее кошельков вывели около $3,5 млрд. По предварительным данным, отток средств зафиксирован сразу в пяти блокчейнах.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Информация требует подтверждения.

Сообщения касаются возможного взлома горячего кошелька торговой площадки, однако подтверждения этой информации пока нет.

Сначала сообщали об оттоке средств в размере 2.77 млрд долларов. А спустя короткое время стало известно, что с биржи уже вывели более 3,5 млрд долларов.

Причины перемещения средств пока неизвестны.

В то же время СМИ сообщают о снижении криптовалютного рынка – биткоин и другая криптовалюта стремительно падают на фоне новостей о Binance.

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Аналитики обратили внимание на одну деталь: один из кошельков, с которого начался подозрительный отток средств, связан с криптомиксером Tornado Cash. Этот сервис используют для сокрытия происхождения криптовалюты.

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После этого деньги начали быстро распределять между новыми адресами. Именно это и вызвало подозрения, что на биржу была совершена хакерская атака.

По данным профильных каналов, за короткое время с адресов, связанных с Binance, могли вывести криптоактивы уже почти на 5 млрд долларов.

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