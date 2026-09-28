За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, в понедельник, 28 сентября, они продают его в среднем по 89,27 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было в пятницу 25 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается) 4 октября в Украине ожидается стабилизация топливного рынка – при чем, как в оптовом, так и в розничном сегментах. Т.е., ни резкого роста, ни обвала стоимости топлива на рынке не ожидается. Однако в целом, октябрь для рынка пройдет максимально непредсказуемо.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: причин же, которые повлияли на образование такой ситуации, несколько.

В частности, объясняется, с одной стороны, президент США Дональд Трамп "постарается максимально снизить цены на нефть и топливо перед выборами в Конгресс". С другой, отмечается, в интересах Ирана "испортить результаты Республиканской партии на выборах".

"Поэтому на рынок будут действовать два разнонаправленных фактора. И ценовая ситуация будет зависеть от того, какой из них окажется сильнее", – объяснили аналитики.

Кроме того, акцентировали они, из-за конфликтов на Ближнем Востоке Северная и Южная Америки стали единственными надежными поставщиками нефти в Европу. А потому:

Сезон ураганов, который, по ожиданиям, начнется в Атлантике в середине осени, может повлечь за собой серьезные перебои с поставкой сырья.

Это также будет давить на цены.

"Пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре", – рассказали аналитики.

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Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 83-94,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС Azimut.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Нафтогаз" и польская компания ORLEN расширили сотрудничество. "Укрнафта" договорилась о поставках нефтепродуктов в Украину на сумму 500 млн долларов.

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