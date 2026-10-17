"Никаких препятствий": Мадьяр заявил, что не против транзита украинского зерна через Венгрию

Венгрия не будет препятствовать проезду украинских поездов с зерном через свои границы. Однако речь идет исключительно о транзите.

Видео дня

Об этом в субботу, 17 октября, в комментарии RTL заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, который в пятницу впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их переговоры состоялись в Брюсселе (Бельгия) в рамках двухдневного саммита ЕС.

По словам Мадяра, Зеленский "обратился к Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и всем соседним странам с просьбой разрешить транзит, как они это сделали три-четыре года назад в начале войны". Этот призыв связан с российской блокадой экспортных коридоров в Черном море.

Премьер утверждает, что не будет иметь никаких возражений против этой меры. По его словам, транзит зерновых будет организован по образцу решения, предложенного вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го.

Он также заверил украинского президента в своей полной солидарности в связи с "бесчеловечной российской агрессией".

"Во время нашей личной встречи он упомянул мне, что им бы очень помогло, если бы они могли перевозить кукурузу в опечатанных поездах в Западную Европу. Я сказал, что пока это будет проходить через страну просто транзитом, препятствий не будет", – рассказал Мадьяр.

РЕКЛАМА

Отметим, что Украина является одним из ведущих мировых производителей пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника, и около 90% экспорта этих культур обычно осуществлялось через Черное море.

Как писал OBOZ.UA:

– На встрече тет-а-тет 16 октября Владимир Зеленский и Петер Мадьяр обсудили перспективы двусторонних отношений, в частности политическое и экономическое сотрудничество "на новых началах", а также договорились продолжить переговоры на уровне министров.

Главные истории дня

– Премьер-министр Венгрии сообщил, что не ожидает приезда президента Украины в Будапешт 23 октября, несмотря на присланное Киеву приглашение. В то же время Мадяр не исключает новой встречи с Зеленским до конца текущего года.