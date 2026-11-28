При сценарии увеличения разрешенной доли экспорта до 30% частной добычи валютная выручка за экспортный сезон может составить около €0,8 млрд.

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Такой сценарий рассчитало Delo.ua, исходя из объемов частной добычи, девятимесячного экспортного сезона и октябрьской цены продажи украинского газа. По оценке издания, такая квота позволила бы экспортировать около 0,95 млрд кубометров за сезон.

При этом в материале отмечается, что пределом для увеличения экспорта является не пропускная способность газопроводов и не отсутствие покупателей, а прежде всего внутренний газовый баланс Украины. При нынешнем профиците именно квота в 30% почти полностью выравнивала бы коммерческий сегмент.

Михаил Свищо допускает, что после завершения зимы правительство может вернуться к этому вопросу, если запасы останутся высокими, добыча – стабильной, а потребление – сниженным.

"Правительство, возможно, будет рассматривать повышение процента разрешенного экспорта", – отметил Свищо.

Ранее в Ассоциации газодобывающих компаний Украины сообщали, что за более чем месяц работы механизма частные компании реализовали на экспорт 83 млн кубометров газа на общую сумму 3,4 млрд грн, или более €68 млн валютной выручки