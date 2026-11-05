Зарплаты этих специалистов в Украине достигают 85 тыс. грн: кому готовы платить почти 26 прожиточных минимумов

В сентябре 2026 года самую высокую медианную зарплату среди представленных профессий получали штукатуры – 85 000 грн в месяц, что почти равно 26 прожиточным минимумам, тогда как кассиры получали 15 746 грн – менее пяти таких показателей. Самые высокие зарплаты работодатели предлагали также стоматологам, фасадчикам, технологам и дальнобойщикам, а существенная разница в оплате труда объясняется спросом на специалистов, дефицитом кадров, квалификацией и сложностью работы.

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Соответствующие данные обнародовала OLX Робота, проанализировав медианные зарплаты по разным профессиям в Украине. Исследование охватило строительство, транспорт и логистику, производство, торговлю, медицину и образование.

Для сравнения использовали прожиточный минимум, который в 2026 году составляет 3 328 грн. Этот показатель применяют, в частности, для оценки уровня жизни населения и расчета отдельных социальных выплат.

Строительство: кто в этой сфере зарабатывает больше всего

Одни из самых высоких медианных зарплат среди всех проанализированных профессий зафиксировали в строительной отрасли. Лидерами по уровню оплаты труда стали штукатуры: в сентябре 2026 года работодатели предлагали им медианно 85 000 грн в месяц. Отмечается, что это примерно в 25,5 раза больше прожиточного минимума, или почти 26 таких показателей.

На втором месте оказались фасадчики с медианной зарплатой 70 000 грн. В пересчете на государственный социальный стандарт это около 21 прожиточного минимума. Также высокие предложения зафиксировали для каменщиков, которым готовы платить 66 011 грн, и плиточников с медианным заработком 65 000 грн. Обе профессии обеспечивают доход, эквивалентный примерно 20 прожиточным минимумам.

Несколько ниже, но также значительные предложения по зарплате у маляров – 57 500 грн, а также у строителей – 55 000 грн. Прорабам, сантехникам и электрикам предлагали медианно по 50 000 грн, это соответствует примерно 15 прожиточным минимумам. Монтажники могли рассчитывать на 47 500 грн, а сварщики – на 45 000 грн. В обоих случаях речь идет примерно о 14 прожиточных минимумах.

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В то же время в этой же отрасли есть профессии с гораздо более скромными заработками. Например, медианная зарплата разнорабочих на стройке составляла 20 766 грн, это лишь немного больше шести прожиточных минимумов. Таким образом, разница между медианными предложениями для штукатуров и разнорабочих превышает 64 тысячи гривен в месяц.

Транспорт и логистика: дальнобойщикам предлагают 65 тысяч

В сфере транспорта и логистики самые высокие зарплатные предложения получают дальнобойщики. В сентябре их медианная зарплата составляла 65 000 грн, что равно примерно 20 прожиточным минимумам.

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Для обычных водителей показатель был ниже – 41 600 грн, или около 13 прожиточных минимумов. Курьерам предлагали медианно 40 000 грн в месяц. Такой же уровень оплаты труда зафиксировали для комплектовщиков, которые могли рассчитывать на 41 250 грн.

В то же время грузчики получали значительно меньше. Их медианная зарплата составляла 23 125 грн, что соответствует примерно семи прожиточным минимумам. Таким образом, даже в пределах одной отрасли разница между предложениями для отдельных специальностей может быть существенной. В частности, дальнобойщикам предлагали почти втрое больше, чем грузчикам.

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Производство: у кого зарплата превышает 69 тысяч

Среди производственных профессий самый высокий медианный заработок зафиксировали у технологов. В сентябре 2026 года он составлял 69 022 грн – это примерно 21 прожиточный минимум.

Высокие зарплатные предложения также получали конструкторы. Их медианная оплата труда достигла 57 812 грн, или около 17 прожиточных минимумов. Среди других специальностей с относительно высокими заработками:

электрики на производстве – 46 000 грн, или около 14 прожиточных минимумов;

механики – 47 100 грн, или примерно 14 прожиточных минимумов;

операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) – 46 000 грн, или около 14 прожиточных минимумов;

столяры – 44 375 грн, или примерно 13 прожиточных минимумов;

сборщики мебели – 43 125 грн, или около 13 прожиточных минимумов.

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Более низкие зарплатные предложения были у токарей, сборщиков и слесарей. Медианный заработок токарей составлял 33 750 грн, сборщиков – 36 250 грн, а слесарей – 23 000 грн. В пересчете на прожиточный минимум это примерно 10, 11 и 7 соответствующих показателей.

Менеджеры получают втрое больше кассиров

В торговле и продажах уровень оплаты труда также зависит от конкретных обязанностей. Самую высокую медианную зарплату среди проанализированных должностей в этой категории зафиксировали у менеджеров по работе с клиентами – 48 000 грн, это примерно 14 прожиточных минимумов.

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Менеджерам по продажам и торговым представителям предлагали по 40 000 грн в месяц. Такой заработок соответствует примерно 12 прожиточным минимумам. В то же время у продавцов-консультантов медианная зарплата составляла 30 000 грн, у продавцов – 24 250 грн, а у промоутеров – 25 000 грн, это ориентировочно от семи до девяти прожиточных минимумов.

Самый низкий показатель среди представленных профессий в этой категории зафиксировали у кассиров. Их медианная зарплата составляла 15 746 грн – менее пяти прожиточных минимумов. Таким образом, менеджеры по работе с клиентами могли рассчитывать на сумму более чем втрое выше, чем кассиры.

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Стоматологи оказались среди лидеров по заработкам

В медицинской и фармацевтической сферах самую высокую медианную зарплату среди проанализированных специальностей получали стоматологи. В сентябре 2026 года она составляла 70 375 грн, что соответствует примерно 21 прожиточному минимуму.

Фармацевты получали значительно меньше – медианная зарплата составляла 40 000 грн в месяц, это около 12 прожиточных минимумов. При этом стоит учитывать, что приведенные показатели отражают медианные зарплатные предложения, а не гарантированный доход каждого работника.

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В сфере образования самый высокий показатель среди указанных профессий зафиксировали у репетиторов. Их медианная зарплата в сентябре составляла 40 000 грн, или примерно 12 прожиточных минимумов. У учителей и преподавателей медианная оплата труда была ниже – 31 750 грн, это около 10 прожиточных минимумов.

Разница может объясняться спецификой занятости и условиями работы. В частности, репетиторы могут работать индивидуально, самостоятельно определять стоимость занятий и количество учеников, тогда как оплата труда учителей и преподавателей часто зависит от установленных тарифных ставок, нагрузки и других составляющих.

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По оценке аналитиков, среди отраслей, попавших в исследование, есть те, где в последние годы формируется дефицит кадров. Среди возможных причин эксперты называют мобилизационные процессы, нехватку квалифицированных кандидатов, а также изменение ожиданий самих соискателей работы.

В частности, часть кандидатов чаще обращает внимание на офисные вакансии, тогда как работодателям в строительстве, производстве, транспорте и других сферах нужны работники с конкретными практическими навыками. Из-за этого компаниям приходится конкурировать за специалистов и предлагать более высокую оплату, чтобы привлечь кандидатов.

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При этом зарплата не является единственным критерием при выборе работы. Соискатели также обращают внимание на условия труда, официальное трудоустройство, график, возможность гибкого режима и другие преимущества. Для одних важнее стабильный рабочий день, для других – возможность самостоятельно планировать нагрузку или получать более высокий доход за счет специализации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет 31 тыс. грн. В то же время в отдельных профессиях работодатели предлагают более 60 тыс. грн в месяц. Больше всего за год выросли зарплаты альпинистов, авторов и режиссеров.