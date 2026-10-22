Зарплаты этих беженцев из Украины в Польше выше, чем у местных: кто зарабатывает больше всего

Украинские беженцы – крупнейшая категория трудоустроенных иностранцев в Польше, но традиционно они зарабатывают меньше, чем другие работники. Однако из этой картины выбиваются две категории – украинские мужчины в возрасте от 25 до 34 лет, а также – в меньшей степени – в возрасте 45-54 лет.

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Об этом свидетельствуют данные исследования "Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши", которое компания Deloitte подготовила для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как изменились зарплаты украинцев в Польше

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в конце первого квартала 2026 года в стране было официально трудоустроено 1,2 миллиона иностранцев. Из них 784 тысячи – граждане Украины.

В период с 2023 по 2025 год медианная зарплата украинцев (после уплаты налогов) выросла на 45%. Но даже несмотря на это, они зарабатывали лишь 85% от общего медианного показателя.

"Это свидетельствует о том, что последнее повышение выплат обусловлено прежде всего общим ростом зарплат в стране, а не существенным сокращением разрыва в доходах между мигрантами и местными работниками", – констатируют авторы исследования.

Сколько зарабатывают украинцы и поляки

Медианная месячная зарплата беженцев из Украины остается ниже общенационального уровня почти во всех половозрастных группах, а особенно заметным разрыв становится после достижения 55 лет. В то же время исключения составляют:

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мужчины в возрасте 25-34 лет , которые зарабатывают 6800 злотых "на руки", тогда как все работники этой же возрастной группы получают 5300 злотых;

, которые зарабатывают 6800 злотых "на руки", тогда как все работники этой же возрастной группы получают 5300 злотых; мужчины в возрасте 45-54 лет (с небольшим превышением).

В то же время после 55 лет относительное финансовое положение беженцев заметно ухудшается. Такой разрыв частично объясняется структурой сравниваемой группы: низкооплачиваемые граждане Польши в этом возрасте чаще выходят на пенсию, что искусственно повышает медианную зарплату среди поляков, которые продолжают работать.

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Кроме того, сравнительный анализ по отраслям демонстрирует наибольший разрыв в уровнях доходов в сферах образования и здравоохранения. Аналитики связывают это со сложностью признания квалификации и барьерами для входа в регулируемые профессии (медики, учителя) в Польше.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным "OLX Робота", несмотря на существенный рост зарплат в Украине, польские работодатели предлагают в 1,5-2 раза более высокий чистый доход на аналогичных вакансиях. Поэтому украинские работодатели вынуждены агрессивно повышать ставки.