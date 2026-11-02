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Зарплаты чиновников в Украине замерли: где госслужащие зарабатывают больше всего

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Сколько зарабатывают госслужащие в Украине
Сколько зарабатывают госслужащие в Украине. Источник: Timon91 / Fliсkr

В Украине выросли доходы чиновников – в сентябре средняя зарплата работников центральных органов исполнительной власти составляла 63,88 тыс. грн. Эта сумма традиционно в разы превышает средние доходы большинства граждан. Но самые высокие зарплаты у работников Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства финансов. При этом по сравнению с августовским показателем ежемесячный чек чиновника увеличился всего на 600 грн.

Где чиновникам платят больше всего

Лидером по уровню достатка среди государственных учреждений остается энергетический регулятор. Топ-5 центральных органов власти с самыми высокими средними выплатами в сентябре 2026 года выглядит так:

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 105,8 тыс. грн;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 99,5 тыс. грн;
  • Аппарат Верховной Рады Украины – 96,8 тыс. грн;
  • Министерство социальной политики, семьи и единства Украины – 96,3 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – 94,3 тыс. грн.
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Какие зарплаты у чиновников в Украине

Какие зарплаты у чиновников в Украине. Источник: Министерство финансов

У кого самые низкие зарплаты

В то же время следует учитывать, что высокие зарплаты получают далеко не во всех государственных учреждениях. В некоторых из них платят в разы меньше, чем в учреждениях-лидерах. Таким образом, самые низкие средние зарплаты у сотрудников таких учреждений:

  • Государственная служба статистики Украины – 37,1 тыс. грн;
  • Государственная служба Украины по безопасности на транспорте – 39,3 тыс. грн;
  • Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – 39,4 тыс. грн;
  • Государственная служба геологии и недр Украины – 39,6 тыс. грн;
  • Государственное агентство лесных ресурсов Украины – 39,8 тыс. грн;

Зарплаты чиновников: от чего зависят

В финансовом ведомстве отмечают, что итоговые месячные цифры госслужащих нестабильны и могут заметно колебаться. В итоговую сумму, помимо базового оклада, входят различные разовые начисления, в частности:

  • компенсационные выплаты за неиспользованные дни отпуска;
  • финансовая поддержка для решения социально-бытовых нужд;
  • денежная помощь при увольнении с должности;
  • иные дополнительные выплаты, гарантированные законодательными нормами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прифронтовых областях Украины за год стало меньше вакансий в большинстве отраслей, однако зарплаты в основном выросли – больше всего в HoReCa на Херсонщине, где медианный показатель подскочил на 40%. Самые высокие зарплаты среди указанных направлений предлагают в логистике Харьковщины, Запорожья и Херсонщины – около 30-30,5 тыс. грн.

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