Зарплаты чиновников в Украине замерли: где госслужащие зарабатывают больше всего
В Украине выросли доходы чиновников – в сентябре средняя зарплата работников центральных органов исполнительной власти составляла 63,88 тыс. грн. Эта сумма традиционно в разы превышает средние доходы большинства граждан. Но самые высокие зарплаты у работников Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства финансов. При этом по сравнению с августовским показателем ежемесячный чек чиновника увеличился всего на 600 грн.
Где чиновникам платят больше всего
Лидером по уровню достатка среди государственных учреждений остается энергетический регулятор. Топ-5 центральных органов власти с самыми высокими средними выплатами в сентябре 2026 года выглядит так:
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 105,8 тыс. грн;
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 99,5 тыс. грн;
- Аппарат Верховной Рады Украины – 96,8 тыс. грн;
- Министерство социальной политики, семьи и единства Украины – 96,3 тыс. грн;
- Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – 94,3 тыс. грн.
У кого самые низкие зарплаты
В то же время следует учитывать, что высокие зарплаты получают далеко не во всех государственных учреждениях. В некоторых из них платят в разы меньше, чем в учреждениях-лидерах. Таким образом, самые низкие средние зарплаты у сотрудников таких учреждений:
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Государственная служба статистики Украины – 37,1 тыс. грн;
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Государственная служба Украины по безопасности на транспорте – 39,3 тыс. грн;
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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – 39,4 тыс. грн;
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Государственная служба геологии и недр Украины – 39,6 тыс. грн;
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Государственное агентство лесных ресурсов Украины – 39,8 тыс. грн;
Зарплаты чиновников: от чего зависят
В финансовом ведомстве отмечают, что итоговые месячные цифры госслужащих нестабильны и могут заметно колебаться. В итоговую сумму, помимо базового оклада, входят различные разовые начисления, в частности:
- компенсационные выплаты за неиспользованные дни отпуска;
- финансовая поддержка для решения социально-бытовых нужд;
- денежная помощь при увольнении с должности;
- иные дополнительные выплаты, гарантированные законодательными нормами.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в прифронтовых областях Украины за год стало меньше вакансий в большинстве отраслей, однако зарплаты в основном выросли – больше всего в HoReCa на Херсонщине, где медианный показатель подскочил на 40%. Самые высокие зарплаты среди указанных направлений предлагают в логистике Харьковщины, Запорожья и Херсонщины – около 30-30,5 тыс. грн.