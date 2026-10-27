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Зарплата для бронирования в 2027 году: как изменится порог для работников

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
864
Купюры и монеты гривны. Иллюстрация
Купюры и монеты гривны. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В 2027 году украинским предприятиям, имеющим статус критически важных, придется повысить зарплаты работникам, чтобы сохранить возможность бронирования от мобилизации. Если минимальная зарплата вырастет (как предлагает правительство), уровень зарплаты достигнет 28 638 грн в месяц (или 23 865 грн для предприятий, работающих на территориях боевых действий).

Впрочем, окончательные показатели будут зависеть от того, в каком виде примут законопроект о Государственном бюджете Украины на 2027 год (№16000). В случае принятия новые правила начнут действовать с 1 января.

Какой должна быть зарплата для бронирования в 2027 году

В зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте Кабинет Министров предлагает с 1 января повысить минимальную заработную плату на 10,4% больше – до 9546 грн в месяц. Если это предложение примут, зарплатный критерий (три минимальные зарплаты) составит:

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  • для "критических" предприятий – достигнет 28 638 грн (до вычета налогов);
  • для предприятий, работающих на определенных территориях боевых действий, – 23 865 грн.

Поскольку в 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, соответствующий порог для бронирования – 25 941 грн в месяц. Таким образом, в 2027 году этот показатель может вырасти на 2697 грн (примерно на 10,4%).

Как это повлияет на предприятия

Обновленное требование к зарплате предусматривает учет показателей как конкретного военнообязанного работника, которого планируют забронировать, так и самого предприятия в соответствии с действующими правилами. Это означает, что работодателям придется контролировать соответствие общих показателей оплаты труда установленным требованиям.

Это может привести к дополнительной нагрузке на фонд оплаты труда "критических" компаний. При расчетном росте на 2697 грн ежемесячно предприятию придется дополнительно выплачивать на 100 забронированных работников:

  • в месяц – 269,7 тыс. грн в месяц;
  • в год – 3,23 млн грн.

В то же время фактический финансовый эффект для каждой компании будет зависеть от текущего уровня зарплат, количества работников и решений работодателя об оплате труда в 2027 году.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Кабмин изменил правила определения критически важных предприятий, отныне будут пересматривать отраслевые и региональные критерии, а решения о критическом статусе и увеличении квоты бронирования будут проходить дополнительное согласование. Предприятия, которые не будут соответствовать обновленным требованиям, могут потерять критический статус, а их работники – бронирование, однако автоматическая отмена всех действующих решений не предусмотрена.

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