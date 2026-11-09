Вместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грн

Подрядчик, которому доверили строить защиту энергообъектов в Киевской области, мог присвоить выделенные на это 1,89 млрд грн. Часть денег владельцы компании, вероятно, потратили на элитные автомобили и роскошный многоуровневый пентхаус в одном из элитных районов Киева.

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Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. По его словам, подозрение объявили директору Любомире Кожушко, а две компании-субподрядчика связаны с Сергеем Соколовым.

Обстоятельства использования бюджетных средств проверяют в рамках уголовного производства, которое сейчас ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области. Во время обысков правоохранители обнаружили Rolls-Royce и роскошный многоуровневый пентхаус на Оболонской набережной в Киеве, о высокой стоимости которого свидетельствуют:

интерьеры с позолотой;

мраморные колонны;

крытый бассейн ;

; террариум с живым крокодилом.















Владельцы жилья имели специфические вкусы. Источник: Telegram/Сергей Стерненко

Кожушко также проходит подозреваемой по делу НАБУ о закупках дронов, где следствие оценивает ущерб в 254 млн грн. 12 октября ВАКС увеличил ей залог до 6,5 млн грн из-за нарушения процессуальных обязанностей.

Что предшествовало

В апреле-мае возглавляемый Олегом Кравченко департамент регионального развития Киевской ОГА заключил 25 строительных договоров на 1,89 млрд грн на строительство защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области:

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15 контрактов – с "Консалтинг-буд" бывшей чиновницы Аппарата Верховной Рады Любомиры Кожушко;

бывшей чиновницы Аппарата Верховной Рады Любомиры Кожушко; 10 контрактов – с "Ю.Би.Си." Игоря Нестерука.

По словам Стерненко, подрядчики получили огромные средства из бюджета области, фактически не имея ни техники, ни работников для строительства.

Отдельным эпизодом расследуется информация о присвоении миллионов при строительстве противорадиационного укрытия в Крюковщине. В мае 2025 года КП "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого городского совета заключило с "Консалтинг-Буд" договор о строительстве защитного сооружения для лицея "Лидер" (ул. Мичурина, 12-А) за 167 млн гривен.

Главные истории дня

По условиям соглашения исполнитель не должен был привлекать субподрядчиков, но все же привлек компанию "Вольт Эйдж Плюс", которая, как подозревают следователи, была фиктивной. "Консалтинг-Буд" перечислило ей 10,86 млн грн за строительно-монтажные работы, которые так и не были выполнены.

При этом "Консалтинг-Буд" заказала у "Сталь Плюс" Игоря Ткаченко и "ТД Тризуб" Елены Малиневской материалы и конструкции на 323,6 млн грн. Эти две компании имеют уставный капитал в 1000 грн и, по предварительным данным, неофициально контролируются Владиславом Соколовым.

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13 октября 2026 года правоохранители провели 22 обыска в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В результате были изъяты финансово-хозяйственная документация, черновые записи, 7 мобильных телефонов, $47,8 тыс. наличными, документы на автомобили Land Rover Range Rover и Chevrolet Corvette, а также ружье Benelli Raffaello. Следствие планирует ходатайствовать о содержании Кожушко под стражей, сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что государственный оператор газотранспортной системы (ГТС) мог переплатить более 70 млн грн за бетонные защитные блоки, которые закупались через посредников почти вдвое дороже цен заводов-производителей. У части компаний-поставщиков не было собственного производства, складов или значительного штата сотрудников, а общие потенциальные потери государства по действующим и будущим контрактам могут превысить 150 млн грн.