Вместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грн

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к РоссииТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к Россииоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударомВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о немКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайнеВ больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайнеБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 годаБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос""Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грн

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
186
У фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыски
У фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыски. Источник: Сергей Стерненко, коллаж OBOZ.UA

Подрядчик, которому доверили строить защиту энергообъектов в Киевской области, мог присвоить выделенные на это 1,89 млрд грн. Часть денег владельцы компании, вероятно, потратили на элитные автомобили и роскошный многоуровневый пентхаус в одном из элитных районов Киева.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. По его словам, подозрение объявили директору Любомире Кожушко, а две компании-субподрядчика связаны с Сергеем Соколовым.

Обстоятельства использования бюджетных средств проверяют в рамках уголовного производства, которое сейчас ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области. Во время обысков правоохранители обнаружили Rolls-Royce и роскошный многоуровневый пентхаус на Оболонской набережной в Киеве, о высокой стоимости которого свидетельствуют:

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
37,6 т.
Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 года
37,6 т.
Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 года
Роман КостюченкоРоман Костюченко
21,5 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
21,5 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
Роман КостюченкоРоман Костюченко
8,1 т.
В Польше "охотятся" на иностранцев: о какой рпасности предупредили украинцев
8,1 т.
В Польше "охотятся" на иностранцев: о какой рпасности предупредили украинцев
  • интерьеры с позолотой;
  • мраморные колонны;
  • крытый бассейн;
  • террариум с живым крокодилом.
Владельцы жилья имели специфические вкусы.Источник: Telegram/Сергей Стерненко

Кожушко также проходит подозреваемой по делу НАБУ о закупках дронов, где следствие оценивает ущерб в 254 млн грн. 12 октября ВАКС увеличил ей залог до 6,5 млн грн из-за нарушения процессуальных обязанностей. 

Что предшествовало

В апреле-мае возглавляемый Олегом Кравченко департамент регионального развития Киевской ОГА заключил 25 строительных договоров на 1,89 млрд грн на строительство защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области:

  • 15 контрактов – с "Консалтинг-буд" бывшей чиновницы Аппарата Верховной Рады Любомиры Кожушко;
  • 10 контрактов – с "Ю.Би.Си." Игоря Нестерука.

По словам Стерненко, подрядчики получили огромные средства из бюджета области, фактически не имея ни техники, ни работников для строительства.

Отдельным эпизодом расследуется информация о присвоении миллионов при строительстве противорадиационного укрытия в Крюковщине. В мае 2025 года КП "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого городского совета заключило с "Консалтинг-Буд" договор о строительстве защитного сооружения для лицея "Лидер" (ул. Мичурина, 12-А) за 167 млн гривен.

По условиям соглашения исполнитель не должен был привлекать субподрядчиков, но все же привлек компанию "Вольт Эйдж Плюс", которая, как подозревают следователи, была фиктивной. "Консалтинг-Буд" перечислило ей 10,86 млн грн за строительно-монтажные работы, которые так и не были выполнены.

При этом "Консалтинг-Буд" заказала у "Сталь Плюс" Игоря Ткаченко и "ТД Тризуб" Елены Малиневской материалы и конструкции на 323,6 млн грн. Эти две компании имеют уставный капитал в 1000 грн и, по предварительным данным, неофициально контролируются Владиславом Соколовым.

13 октября 2026 года правоохранители провели 22 обыска в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В результате были изъяты финансово-хозяйственная документация, черновые записи, 7 мобильных телефонов, $47,8 тыс. наличными, документы на автомобили Land Rover Range Rover и Chevrolet Corvette, а также ружье Benelli Raffaello. Следствие планирует ходатайствовать о содержании Кожушко под стражей, сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что государственный оператор газотранспортной системы (ГТС) мог переплатить более 70 млн грн за бетонные защитные блоки, которые закупались через посредников почти вдвое дороже цен заводов-производителей. У части компаний-поставщиков не было собственного производства, складов или значительного штата сотрудников, а общие потенциальные потери государства по действующим и будущим контрактам могут превысить 150 млн грн.

Похожие темы
Коррупция в УкраинеСхемыкоррупциярасследованиеЭнергетика
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!