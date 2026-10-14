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Вместо прозрачных правил – прайс-лист: народный депутат рассказал о рисках новых правил бронирования в Украине

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Иллюстративное фото, военный билет на столе
Иллюстративное фото, военный билет на столе

Новые правила, касающиеся освобождения военнообязанных украинцев от мобилизации в ряды вооруженных сил, которые существенно ограничат бизнес, правительство разработало без участия Верховной Рады. К тому же обновленные условия и требования не были официально представлены, что создает почву для коррупционных рисков.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил о планах Кабмина ограничить броню:

  • в оборонной отрасли – со 100% до 85%;
  • для коммунальных предприятий (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и организаций, работающих с бытовыми отходами) – с 75% до 60%.

При этом официальный перечень изменений, которые ждут бизнес, не публиковался. "Государство сейчас скрывает документ, благодаря которому экономика должна выжить", – подчеркивает народный депутат.

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Координационный центр

Еще одно нововведение: решение о присвоении "критического" статуса предприятиям будет принимать Координационный центр при Кабинете министров. В его состав планируется включить 17 представителей гражданских и силовых структур, в частности:

  • Министерства экономики;
  • Министерства обороны;
  • Службы безопасности Украины;
  • Главного управления разведки;
  • Службы внешней разведки;
  • Национальной полиции;
  • Государственного бюро расследований;
  • Государственной пограничной службы.

"Там, где вместо прозрачных правил ставят шлагбаум из разведчиков, мгновенно появляется прайс-лист", – подчеркнул Железняк.

При этом народных депутатов к обсуждению изменений не пригласили.

"Парламент снова ничего не знал. Нас не спрашивают, потому что прекрасно знают: вы промолчите", – отметил народный депутат.

Он подытожил, что даже после российских обстрелов бизнес в Украине сможет восстановиться и функционировать. Тогда как отсутствие работников его уничтожит.

Что еще предлагают в Кабмине

  • Пересмотреть отраслевые критерии критичности до 20 октября 2026 года. Министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть соответствующие требования и согласовать их с новым Координационным центром. В связи с этим части предприятий, возможно, придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям.
  • Уточнить порядок применения новых лимитов к уже оформленным бронированиям. В обнародованном проекте, согласно приведенному описанию, отсутствуют четкие правила относительно того, как должны действовать предприятия, если количество действующих бронирований превысит новые лимиты. Не определен и механизм отбора работников, бронирование которых в таком случае могло бы быть сокращено.

Впрочем, пока предложение находится на стадии проекта, а предложенные правила окончательно не утверждены. Поэтому окончательные последствия будут зависеть от того, примет ли Кабмин документ и в какой редакции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

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