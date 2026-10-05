Осталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифы

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении сразу ряда своих тарифов. Причина – рост расходов на обслуживание и восстановление сети. Впрочем, какие конкретно тарифы вырастут, в операторе на назвали – там лишь уточнили, что абоненты этих предложений будут уведомлены об этом в личном порядке. Обновления вступят в силу с 8 октября.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: сообщения о новых условиях тарифов абоненты получат в соответствующих SMS.

Впрочем, подчеркивается, вместе с повышением тарифов их пользователи получат дополнительные услуги. Ознакомится с ними можно будет в припожении "Мой Киевстар".

От новых тарифов можно отказаться

В то же время, отмечается, повышения тарифов не означает, что абоненты должны пользоваться им в обязательном порядке. Как объяснили в "Киевстаре", если новая цена не подходит, можно:

либо "самостоятельно перейти на любой доступный тариф";

либо досрочно расторгнуть договор.

Почему "Киевстар" повышает тарифы

В целом же, акцентировали в операторе, причиной повышения тарифов стал рост расходов на обслуживание и восстановление сети. В частности, отмечается, речь идет о подорожании:

топлива;

оборудования;

других ресурсов, необходимых для обеспечения качественной связи.

"В то же время в условиях полномасштабной войны, чтобы обеспечить стабильную работу сети, нужны дополнительные ресурсы, а логистика становится сложнее... Поскольку расходы на поддержку и восстановление сети растут, с 8 октября 2026 для части абонентов изменится стоимость тарифов", – рассказали в операторе.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в случае привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев отдельные абоненты этих мобильных операторов рискуют отстаться без связи. Речь, объяснили в экспертной среде, о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки". Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует, а потому пока украинцам опасаться нечего.