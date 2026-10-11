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Осталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентов

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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"Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентов
"Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентов. Источник: karavan.com.ua

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении сразу ряда своих тарифов. Впрочем, на этот раз речь идет не о мобильной связи, а домашнем интернете. Обновления вступят в силу с 15 октября.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили, что речь идет о тарифах:

  • Базовый;
  • Оптимальный;
  • Комфортный.
''Киевстар'' объявил о повышении сразу ряда своих тарифов

"Киевстар" объявил о повышении сразу ряда своих тарифов. Источник: "Киевстар"

Впрочем, деталей тарифных планов пока нет. На официальном сайте только указано, что с деталями новых тарифов можно будет ознакомится позже.

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"С 15 октября 2026 года наши абоненты смогут подключить обновленные тарифы Домашнего Интернета: Базовый, Оптимальный и Комфортный... Вы сможете узнать больше о новых тарифах на нашем сайте с 15 октября", – говорится в сообщении.

"Киевстар" закрывает тарифы

В то же время, отмечается, тарифы Базовый, Оптимальный и Комфортный предыдущей линейки будут закрыты для подключения. Это означает, что новые пользователи не смогут начать ими пользоваться, однако уже подключенные абоненты продолжат получать услуги.

Вместе с тем, эти предложения будут переименованы. В частности, они получат названия:

  • Базовый 2026;
  • Оптимальный 2026;
  • Комфортный 2026.

"Киевстар" повысил мобильные тарифы

Вместе с тем, 8 октября "Киевстар" повысил сразу ряд своих мобильных тарифов. Причина – рост расходов на обслуживание и восстановление сети.

В то же время, отмечается, повышения тарифов не означает, что абоненты должны пользоваться им в обязательном порядке. Как объяснили в "Киевстаре", если новая цена не подходит, можно:

  • либо "самостоятельно перейти на любой доступный тариф";
  • либо досрочно расторгнуть договор.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в сентябре 2026 года украинцы провели 33 077 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

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УкраинаКиевстаринтернетмобильный оператор
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