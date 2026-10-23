Законы о налогах "на OLX" и посылки с Temu подписал Зеленский: о каких изменениях важно знать

В Украине официально отменили налоговые льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро и ввели автоматический обмен информацией о доходах пользователей цифровых платформ с налоговой службой. Соответствующие законы подписал президент Владимир Зеленский.

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Об этом свидетельствуют карточки соответствующих законопроектов №15111-д, №16051−1 и №15460 на сайте Верховной Рады. Это были структурные маяки новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда, хотя, согласно международным договоренностям, Украина должна была выполнить это до конца марта 2026 года.

Что меняет закон 4903-IX (№ 15111)

Чтобы сделать официальными доходы, которые украинцы получают через цифровые платформы (такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber или Airbnb), вводится специальный налоговый режим для тех, кто зарабатывает через такие сервисы. Так, он будет включать:

налог на доходы физических лиц в размере 10%, при этом отдельная уплата военного сбора не предусмотрена (сейчас: 18% + 5% = 23);

освобождение от налогообложения доходов от реализации товаров через платформы на сумму до 2000 евро в год;

до 2000 евро в год; возложение функций налоговых агентов на операторов платформ : они сами будут удерживать средства, поэтому пользователям не нужно будет подавать декларации или открывать специальные счета.

: они сами будут удерживать средства, поэтому пользователям не нужно будет подавать декларации или открывать специальные счета. скорректированный режим для ФЛП – оператор не удерживает налог, если пользователь зарегистрирован как предприниматель (поскольку ФЛП уплатит свой налог самостоятельно), однако при продаже личных вещей будет действовать общая ставка 10%;

– оператор не удерживает налог, если пользователь зарегистрирован как предприниматель (поскольку ФЛП уплатит свой налог самостоятельно), однако при продаже личных вещей будет действовать общая ставка 10%; введение блокировки сайтов-нарушителей и создание реестра добросовестных операторов на ресурсах ГНС;

и создание реестра добросовестных операторов на ресурсах ГНС; внесение изменений в КЗоТ, которые запрещают автоматически переквалифицировать гражданско-правовые отношения с платформами в трудовые.

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Закон 5025-IX и 5026-IX (16051-1 и 15460)

Основным является законопроект №16051-1, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и определяет новые правила начисления и уплаты НДС на международные онлайн-покупки. В то же время в №15460 прописаны изменения в Таможенный кодекс и механизм практического применения новых правил.

Ключевое нововведение касается дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы (маркетплейсы) – льготу могут отменить, после чего облагать НДС начнут посылки стоимостью от 0 евро.

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При этом важно разделять несколько разных ситуаций. Законопроекты не просто предлагают механически "забрать 150 евро" у всех физических лиц, а предлагают создать механизм, при котором при дистанционной продаже товаров через электронные платформы именно маркетплейс будет отвечать за начисление и уплату НДС.

Одно из главных изменений заключается в том, что ответственность за уплату налога планируют возложить на электронные платформы. Если товар продается украинскому покупателю дистанционно через соответствующий маркетплейс, именно платформа должна начислить и уплатить НДС по такой операции.

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Человеку, который заказывает товар в интернете, не придется самостоятельно разбираться с налоговыми расчетами. Соответствующий платеж должен быть учтен при оформлении покупки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы могут заказывать из-за границы предусмотренные законодательством генераторы, солнечные панели, аккумуляторы и другое энергетическое оборудование без уплаты ввозной пошлины и НДС при условии соответствия товаров действующим требованиям. Для льготного оформления через "Укрпошту" необходимо правильно указать характеристики, стоимость и код товара, а в случае запроса оператора – своевременно предоставить дополнительные сведения.