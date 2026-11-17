Застройщики в Украине готовятся пересмотреть цены на квартиры из-за удорожания строительных материалов, разрушения производств и проблем с логистикой. До конца 2026 года отдельные материалы могут дополнительно подорожать на 10-20%, а себестоимость новых проектов в 2027 году – увеличиться еще на 15-20%, это создает предпосылки для нового подорожания жилья.

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Об этом рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец. По ее словам, изменения могут затронуть не только будущие новостройки, но и квартиры в жилых комплексах, строительство которых уже продолжается.

Почему застройщики готовятся повышать цены на квартиры

Одной из главных причин будущего удорожания жилья становится увеличение себестоимости строительства. По словам Бигунец, этот процесс уже нельзя назвать временным колебанием цен на отдельные товары. Речь идет о системном росте расходов, который охватывает практически все этапы возведения жилых домов.

Статистика Госстата также свидетельствует об ускорении этого процесса. В июле 2026 года стоимость строительных работ увеличилась на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе – еще на 1,7%. В годовом измерении рост достиг 25,4%. Непосредственно в жилищном строительстве показатель составил 21,5%.

По подсчетам аналитиков GAZDA, только за первые восемь месяцев 2026 года себестоимость возведения одного квадратного метра в западных областях Украины увеличилась примерно на 10-12%. Для застройщиков это означает необходимость тратить больше средств на те же объемы работ.

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Соответственно, если раньше утвержденная смета позволяла реализовать проект по определенной цене, то теперь компаниям приходится учитывать дополнительные расходы на материалы, доставку, энергоснабжение и оплату труда. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что на строительный рынок все сильнее влияют не только обычные экономические факторы, но и последствия российских атак.

"На сегодняшний день стоимость строительства зависит не только от обычных экономических процессов, но и от того, насколько сильно война повредила производственные и логистические цепочки. Уничтоженный склад или остановленное предприятие – это и прямые убытки, и более дорогая транспортировка, поиск других поставщиков, дополнительные расходы на энергию и материалы. И все это в итоге закладывается в стоимость квадратного метра", – подчеркнула Бигунец.

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Какие строительные материалы подорожали больше всего

Наиболее ощутимо рост расходов сказывается на производстве материалов, без которых невозможно строить жилые дома. По оценкам экспертки, с начала 2026 года себестоимость производства отдельных видов строительной продукции увеличилась на 30-50%. Среди наиболее чувствительных к подорожанию категорий:

бетон;

кирпич;

строительные растворы;

арматура;

кабельно-проводниковая продукция.

Эти материалы используют на разных этапах строительства – от обустройства фундамента и возведения стен до монтажа инженерных систем и проведения электрики. Поэтому их удорожание может влиять на общую смету практически каждого жилого проекта.

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Дополнительную проблему создают повреждения украинских производственных мощностей. Если предприятие останавливает работу или не может обеспечить необходимые объемы продукции, застройщикам приходится искать альтернативных поставщиков. Иногда это означает переход на импортные материалы, которые обходятся дороже.

В частности, аналоги польского или чешского производства в отдельных категориях могут стоить на 10-15% дороже украинской продукции. К цене также добавляются расходы на доставку и логистику.

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В результате даже временные перебои в работе отечественных производителей могут вызывать дополнительные расходы для строительных компаний. Если такая ситуация сохраняется длительное время, застройщикам приходится пересматривать финансовые планы и закладывать новые цены на будущие квартиры.

Насколько могут подорожать квартиры до 2027 года

По предварительным оценкам, до конца 2026 года отдельные категории строительных материалов и инженерного оборудования могут дополнительно подорожать на 10-20%. Еще более существенные изменения могут быть заложены в сметы новых жилых комплексов. При планировании проектов на 2027 год часть девелоперов может предусматривать увеличение себестоимости строительства еще на 15-20%.

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Однако важно понимать: это прогнозируемый рост расходов застройщиков, а не гарантированное повышение стоимости каждой квартиры на такой же процент. Итоговая цена будет зависеть от многих обстоятельств. В частности, значение будут иметь:

степень готовности жилого комплекса;

запасы строительных материалов, которые уже есть у застройщика;

финансовые возможности компании;

расходы на логистику и энергоснабжение;

ситуация со спросом на недвижимость;

возможность привлекать новых покупателей по текущим ценам.

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Именно поэтому на первичном рынке в конце 2026 года может сформироваться своеобразный ценовой разрыв. Часть квартир в уже строящихся жилых комплексах еще будет продаваться по ценам, рассчитанным на основе прежних смет. В то же время новые проекты с самого начала могут получить более высокую стартовую стоимость из-за удорожания материалов и других составляющих строительства.

Стоит ли украинцам покупать квартиру до конца 2026 года

Ноябрь и декабрь могут стать важным периодом для тех, кто уже планирует покупку недвижимости. По предположению представительницы GAZDA, в отдельных жилых комплексах покупатели еще смогут приобрести квартиру на действующих условиях до возможного пересмотра цен в 2027 году.

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Однако это не означает, что украинцам стоит спешить с покупкой жилья только из-за опасений будущего подорожания. Решение должно соответствовать финансовым возможностям семьи, а сам объект нужно тщательно проверить. Перед подписанием договора важно оценить репутацию застройщика, фактическое состояние строительства, документы на объект, условия оплаты и ответственность сторон за нарушение сроков.

Также стоит выяснить, может ли компания подтвердить реальный график работ и достаточно ли у нее ресурсов для завершения проекта. Особенно осторожными должны быть покупатели, которые рассматривают покупку квартиры на ранних этапах строительства. Более низкая стартовая цена не всегда означает выгодную инвестицию, если есть риски задержки или незавершения строительства дома.

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В каких городах новостройки дорожают быстрее всего

Особый интерес на рынке недвижимости сохраняет Ужгород. Город сочетает активное жилищное строительство, развитую инфраструктуру и близость к границам Европейского Союза, что поддерживает интерес покупателей, рассматривающих западные регионы для проживания или вложения средств в недвижимость.

По статистике, в октябре 2026 года средняя минимальная стоимость квадратного метра в новостройках Ужгорода была на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, во Львове годовой рост составил 20%. Такая разница свидетельствует о неодинаковой динамике рынков даже в регионах, пользующихся повышенным спросом.

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По мнению Бигунец, это дает основания внимательнее присмотреться к перспективам Ужгорода. Дальнейшее увеличение себестоимости строительства может создать предпосылки для пересмотра цен на новое жилье. Однако автоматического повторения львовской динамики ожидать не стоит: все будет зависеть от реального спроса, экономической ситуации и военных рисков.

Таким образом, даже в относительно безопасных регионах стоимость квартир будет формироваться под влиянием нескольких факторов одновременно. Удорожание строительных материалов может подтолкнуть цены вверх, но возможности покупателей платить больше останутся не менее важными.

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Какие квартиры будут наиболее интересны инвесторам

Война изменила подход украинцев к приобретению недвижимости. Если раньше инвесторы часто ориентировались прежде всего на разницу между стартовой стоимостью квартиры и ее ценой после ввода дома в эксплуатацию, то теперь на первый план вышли надежность застройщика, готовность объекта и возможность безопасно пользоваться жильем.

По прогнозу, интерес инвесторов могут привлечь жилые комплексы со степенью готовности 40-80%, если строительство в них идет в соответствии с заявленными сроками. Такой вариант может быть интересен тем, кто готов ждать завершения строительства и рассчитывает на дальнейший рост стоимости недвижимости.

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В то же время риски приобретения квартиры на этом этапе сохраняются, поэтому особенно важно проверять финансовую устойчивость застройщика и реальный темп выполнения работ. Для украинцев, которые хотят сразу заселиться или планируют сдавать жилье в аренду, приоритетными останутся готовые дома или комплексы на завершающих стадиях строительства.

Также меняются критерии, по которым покупатели оценивают качество жилых комплексов. Наличие укрытия, резервного электроснабжения, автономных инженерных систем и энергоэффективность все чаще становятся не дополнительными преимуществами, а важными условиями выбора.

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Не меньшее значение приобретают транспортная доступность и развитая инфраструктура. Ведь даже квартира в новом доме может оказаться менее привлекательной, если рядом нет необходимых объектов, а сам комплекс зависит от нестабильной работы коммунальных систем.

Защитит ли покупка квартиры от инфляции

Несмотря на рост цен на недвижимость в некоторых регионах, эксперты предостерегают от восприятия квартиры как универсального способа защиты сбережений. Рост средней стоимости квадратного метра на рынке не означает, что каждый объект автоматически будет дорожать такими же темпами.

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На цену конкретной квартиры влияют ее расположение, площадь, планировка, техническое состояние дома, инфраструктура и условия безопасности. Важным критерием остается ликвидность – возможность в будущем продать квартиру или сдать ее в аренду без значительных потерь.

Например, жилье в комплексе с укрытием, резервным питанием и удобным расположением может иметь преимущество перед объектами, которые не обеспечивают базовых условий автономности. Отдельно нужно учитывать юридическую надежность проекта и репутацию компании, которая его реализует. Даже перспективное расположение не компенсирует рисков, связанных с проблемными документами или остановкой строительства.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подорожала земля сельскохозяйственного назначения. В октябре 2026 года средняя стоимость гектара составляла 85 084 грн, что почти на 5 500 грн выше, чем в сентябре.